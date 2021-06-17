Ukrainian написав:зустрів
сьогодні одну з сімейних своєї поліклініки. відхворіла за рік тричі
ну справедливости ради я тоже встречал человека утверждающего что он ДВА раза переболел ковид подтвержденный всеми возможными тестами оба раза. Из основных проблем главная была что он очень хотел курить , но не мог ибо обычное для него курение вызывало жуткий болезненный кашель. Он курильщик со стажем, хоть и относительно молодой 30 + - 5 .
В любом случае даже официально 1% переболевает второй раз .... и это не о чем.
Точность\достоверность тестов не критиковал только ленивый. Все от Иллона Маска до Комаровского. А если и вас послушать то можно и три раза переболеть , а потом еще ходить своими ногами и разговаривать и работать .