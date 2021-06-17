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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3310331133123313
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:18

  stargazer написав:
https://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B


https://www.standard.co.uk/news/uk/gove ... TA6cyHAcBQ

по вашей ссылке перевод
Дослідники заявили, що їх висновки, які ще не пройшли рецензування,
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:25

  Ukrainian написав:зустрів сьогодні одну з сімейних своєї поліклініки. відхворіла за рік тричі


ну справедливости ради я тоже встречал человека утверждающего что он ДВА раза переболел ковид подтвержденный всеми возможными тестами оба раза. Из основных проблем главная была что он очень хотел курить , но не мог ибо обычное для него курение вызывало жуткий болезненный кашель. Он курильщик со стажем, хоть и относительно молодой 30 + - 5 .
В любом случае даже официально 1% переболевает второй раз .... и это не о чем.
Точность\достоверность тестов не критиковал только ленивый. Все от Иллона Маска до Комаровского. А если и вас послушать то можно и три раза переболеть , а потом еще ходить своими ногами и разговаривать и работать .
yama
 
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