stargazer написав:
мені йшлося щоби не робити фетиш з т клітин,бо часто зустрічаю хайпові заяви є антитіла, або є т клітини, другий раз захворіти шанс примарний ідт
друже ви на чиїй стороні граєте, на стороні коронавірусу ?
тобто ви радієте що Т клітини не допомогають ?
а) Дослідження одне на 78 медиках. ЦЕ ще поки що не багато.
б) у всьому світі таку йомвірність називали низькою від 1 до 9%
немає ще остаточної сформованої думки .
Якісь випадки є . Кожен організм реагує індивідуально . Загалом не треба панікувати , на сьогодні все ж повторна хвороба виключення з правил.
В когось там в 1-9% не виробились антитіла чи то пак Т клітини, але у більшості все нормально виробляється .