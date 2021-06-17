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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3310331133123313 Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:18 stargazer написав: https://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B



https://www.standard.co.uk/news/uk/gove ... TA6cyHAcBQ

по вашей ссылке перевод Дослідники заявили, що їх висновки, які ще не пройшли рецензування, по вашей ссылке перевод yama Повідомлень: 3602 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7288 раз. Подякували: 789 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:25 Ukrainian написав: зустрів сьогодні одну з сімейних своєї поліклініки. відхворіла за рік тричі сьогодні одну з сімейних своєї поліклініки. відхворіла за рік тричі



ну справедливости ради я тоже встречал человека утверждающего что он ДВА раза переболел ковид подтвержденный всеми возможными тестами оба раза. Из основных проблем главная была что он очень хотел курить , но не мог ибо обычное для него курение вызывало жуткий болезненный кашель. Он курильщик со стажем, хоть и относительно молодой 30 + - 5 .

В любом случае даже официально 1% переболевает второй раз .... и это не о чем.

Точность\достоверность тестов не критиковал только ленивый. Все от Иллона Маска до Комаровского. А если и вас послушать то можно и три раза переболеть , а потом еще ходить своими ногами и разговаривать и работать . ну справедливости ради я тоже встречал человека утверждающего что он ДВА раза переболел ковид подтвержденный всеми возможными тестами оба раза. Из основных проблем главная была что он очень хотел курить , но не мог ибо обычное для него курение вызывало жуткий болезненный кашель. Он курильщик со стажем, хоть и относительно молодой 30 + - 5 .В любом случае даже официально 1% переболевает второй раз .... и это не о чем.Точность\достоверность тестов не критиковал только ленивый. Все от Иллона Маска до Комаровского. А если и вас послушать то можно и три раза переболеть , а потом еще ходить своими ногами и разговаривать и работать . yama Повідомлень: 3602 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7288 раз. Подякували: 789 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:39 yama написав: Ukrainian написав: зустрів сьогодні одну з сімейних своєї поліклініки. відхворіла за рік тричі сьогодні одну з сімейних своєї поліклініки. відхворіла за рік тричі



ну справедливости ради я тоже встречал человека утверждающего что он ДВА раза переболел ковид подтвержденный всеми возможными тестами оба раза. Из основных проблем главная была что он очень хотел курить , но не мог ибо обычное для него курение вызывало жуткий болезненный кашель. Он курильщик со стажем, хоть и относительно молодой 30 + - 5 .

В любом случае даже официально 1% переболевает второй раз .... и это не о чем.

Точность\достоверность тестов не критиковал только ленивый. Все от Иллона Маска до Комаровского. А если и вас послушать то можно и три раза переболеть , а потом еще ходить своими ногами и разговаривать и работать . ну справедливости ради я тоже встречал человека утверждающего что он ДВА раза переболел ковид подтвержденный всеми возможными тестами оба раза. Из основных проблем главная была что он очень хотел курить , но не мог ибо обычное для него курение вызывало жуткий болезненный кашель. Он курильщик со стажем, хоть и относительно молодой 30 + - 5 .В любом случае даже официально 1% переболевает второй раз .... и это не о чем.Точность\достоверность тестов не критиковал только ленивый. Все от Иллона Маска до Комаровского. А если и вас послушать то можно и три раза переболеть , а потом еще ходить своими ногами и разговаривать и работать . мені йшлося щоби не робити фетиш з т клітин,бо часто зустрічаю хайпові заяви є антитіла, або є т клітини, другий раз захворіти шанс примарний ідт мені йшлося щоби не робити фетиш з т клітин,бо часто зустрічаю хайпові заяви є антитіла, або є т клітини, другий раз захворіти шанс примарний ідт stargazer Повідомлень: 1177 З нами з: 15.04.09 Подякував: 448 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:18 stargazer написав: мені йшлося щоби не робити фетиш з т клітин,бо часто зустрічаю хайпові заяви є антитіла, або є т клітини, другий раз захворіти шанс примарний ідт мені йшлося щоби не робити фетиш з т клітин,бо часто зустрічаю хайпові заяви є антитіла, або є т клітини, другий раз захворіти шанс примарний ідт

друже ви на чиїй стороні граєте, на стороні коронавірусу ? тобто ви радієте що Т клітини не допомогають ?

а) Дослідження одне на 78 медиках. ЦЕ ще поки що не багато.

б) у всьому світі таку йомвірність називали низькою від 1 до 9%

немає ще остаточної сформованої думки .

Якісь випадки є . Кожен організм реагує індивідуально . Загалом не треба панікувати , на сьогодні все ж повторна хвороба виключення з правил.

В когось там в 1-9% не виробились антитіла чи то пак Т клітини, але у більшості все нормально виробляється . друже ви на чиїй стороні граєте, на стороні коронавірусу ?тобто ви радієте що Т клітини не допомогають ?а) Дослідження одне на 78 медиках. ЦЕ ще поки що не багато.б) у всьому світі таку йомвірність називали низькою від 1 до 9%немає ще остаточної сформованої думки .Якісь випадки є . Кожен організм реагує індивідуально . Загалом не треба панікувати , на сьогодні все ж повторна хвороба виключення з правил.В когось там в 1-9% не виробились антитіла чи то пак Т клітини, yama Повідомлень: 3602 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7288 раз. Подякували: 789 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:22 Где-нибудь уже появлялась инфа какого вида должна быть справка о наличии антител после болезни для пересечения границы? Tat_888

Повідомлень: 143 З нами з: 11.06.15 Подякував: 387 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:30 Tat_888 написав: Где-нибудь уже появлялась инфа какого вида должна быть справка о наличии антител после болезни для пересечения границы? Где-нибудь уже появлялась инфа какого вида должна быть справка о наличии антител после болезни для пересечения границы?

Для пересечения в какую сторону? И при чем тут антитела? -- для въезда в страну нужен отрицательный ПЛР, для выезда/въезда в "шенген" нужен будет _паспорт вакцинации_. Для пересечения в какую сторону? И при чем тут антитела? -- для въезда в страну нужен отрицательный ПЛР, для выезда/въезда в "шенген" нужен будет _паспорт вакцинации_. _hunter Повідомлень: 4429 З нами з: 22.03.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:44



Количество новорожденных при этом стабильно - 21511 в апреле 2021-го против 21843 год назад. Однако, соотношение рождаемости к смертности радикально снизилось - 31% против 47%. Т.е. на 3 смерти приходится меньше 1 новой жизни, хотя еще год назад на 2 приходилась 1. Естественная убыль нарастает, а скорость депопуляции - увеличивается...







PS: аццкая математика будивельника будет, или хватит ума промолчать?



http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/06/71.pdf Количество смертей в апреле 2021-го - 68621. Это на целых 49% больше, чем в апреле 2020-го, когда умерло 46223 человека, хотя на более низком населении должно было быть на 1-2% меньше. Избыточная смертность - порядка 21-22 тыс, или 700 человек в сутки.Количество новорожденных при этом стабильно - 21511 в апреле 2021-го против 21843 год назад. Однако, соотношение рождаемости к смертности радикально снизилось - 31% против 47%. Т.е. на 3 смерти приходится меньше 1 новой жизни, хотя еще год назад на 2 приходилась 1. Естественная убыль нарастает, а скорость депопуляции - увеличивается...PS: аццкая математикабудет, или хватит ума промолчать? zРадио

Повідомлень: 10234 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2219 раз. Подякували: 4807 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:54 zРадио написав: Количество смертей в апреле 2021-го - 68621. Это на целых 49% больше, чем в апреле 2020-го, когда умерло 46223 человека, хотя на более низком населении должно было быть на 1-2% меньше. Избыточная смертность - порядка 21-22 тыс, или 700 человек в сутки.



Количество новорожденных при этом стабильно - 21511 в апреле 2021-го против 21843 год назад. Однако, соотношение рождаемости к смертности радикально снизилось - 31% против 47%. Т.е. на 3 смерти приходится меньше 1 новой жизни, хотя еще год назад на 2 приходилась 1. Естественная убыль нарастает, а скорость депопуляции - увеличивается...







PS: аццкая математика будивельника будет, или хватит ума промолчать?



http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/06/71.pdf Количество смертей в апреле 2021-го - 68621. Это на целых 49% больше, чем в апреле 2020-го, когда умерло 46223 человека, хотя на более низком населении должно было быть на 1-2% меньше. Избыточная смертность - порядка 21-22 тыс, или 700 человек в сутки.Количество новорожденных при этом стабильно - 21511 в апреле 2021-го против 21843 год назад. Однако, соотношение рождаемости к смертности радикально снизилось - 31% против 47%. Т.е. на 3 смерти приходится меньше 1 новой жизни, хотя еще год назад на 2 приходилась 1. Естественная убыль нарастает, а скорость депопуляции - увеличивается...PS: аццкая математикабудет, или хватит ума промолчать?



Без математики, просто напомню: ООН на 2050г. прогнозирует Украине 26-28млн населения (прогноз был дан ещё когда ковид-промо не запустили).

Так что всё по плану. А на "ковид" удобно всё списать



На ковид вообще удобно ВСЁ списывать. Идеальный "гибридный агрессор" Без математики, просто напомню: ООН на 2050г. прогнозирует Украине 26-28млн населения (прогноз был дан ещё когда ковид-промо не запустили).Так что всё по плану. А на "ковид" удобно всё списатьНа ковид вообще удобно ВСЁ списывать. Идеальный "гибридный агрессор" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14749 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8022 раз. Подякували: 3891 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:01 Сейчас все заголовки новостей в рф в ковиде.



Я не совсем понимаю, "в чем секрет" Украины. Там всё красное, у нас всё зеленое.

Неужели covi-shit настолько лучше "новичка-v"? Тем более, что массовой вакцинации не было ни тут, ни там Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14749 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8022 раз. Подякували: 3891 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3310331133123313 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 18 чер, 2021 09:24