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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3310331133123313
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:18

  stargazer написав:
https://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B


https://www.standard.co.uk/news/uk/gove ... TA6cyHAcBQ

по вашей ссылке перевод
Дослідники заявили, що їх висновки, які ще не пройшли рецензування,
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:25

  Ukrainian написав:зустрів сьогодні одну з сімейних своєї поліклініки. відхворіла за рік тричі


ну справедливости ради я тоже встречал человека утверждающего что он ДВА раза переболел ковид подтвержденный всеми возможными тестами оба раза. Из основных проблем главная была что он очень хотел курить , но не мог ибо обычное для него курение вызывало жуткий болезненный кашель. Он курильщик со стажем, хоть и относительно молодой 30 + - 5 .
В любом случае даже официально 1% переболевает второй раз .... и это не о чем.
Точность\достоверность тестов не критиковал только ленивый. Все от Иллона Маска до Комаровского. А если и вас послушать то можно и три раза переболеть , а потом еще ходить своими ногами и разговаривать и работать .
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:39

  yama написав:
  Ukrainian написав:зустрів сьогодні одну з сімейних своєї поліклініки. відхворіла за рік тричі


ну справедливости ради я тоже встречал человека утверждающего что он ДВА раза переболел ковид подтвержденный всеми возможными тестами оба раза. Из основных проблем главная была что он очень хотел курить , но не мог ибо обычное для него курение вызывало жуткий болезненный кашель. Он курильщик со стажем, хоть и относительно молодой 30 + - 5 .
В любом случае даже официально 1% переболевает второй раз .... и это не о чем.
Точность\достоверность тестов не критиковал только ленивый. Все от Иллона Маска до Комаровского. А если и вас послушать то можно и три раза переболеть , а потом еще ходить своими ногами и разговаривать и работать .
мені йшлося щоби не робити фетиш з т клітин,бо часто зустрічаю хайпові заяви є антитіла, або є т клітини, другий раз захворіти шанс примарний ідт
stargazer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:18

  stargazer написав: мені йшлося щоби не робити фетиш з т клітин,бо часто зустрічаю хайпові заяви є антитіла, або є т клітини, другий раз захворіти шанс примарний ідт

друже ви на чиїй стороні граєте, на стороні коронавірусу ? :mrgreen: тобто ви радієте що Т клітини не допомогають ?
а) Дослідження одне на 78 медиках. ЦЕ ще поки що не багато.
б) у всьому світі таку йомвірність називали низькою від 1 до 9%
немає ще остаточної сформованої думки .
Якісь випадки є . Кожен організм реагує індивідуально . Загалом не треба панікувати , на сьогодні все ж повторна хвороба виключення з правил.
В когось там в 1-9% не виробились антитіла чи то пак Т клітини, але у більшості все нормально виробляється .
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:22

Где-нибудь уже появлялась инфа какого вида должна быть справка о наличии антител после болезни для пересечения границы?
Tat_888
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:30

  Tat_888 написав:Где-нибудь уже появлялась инфа какого вида должна быть справка о наличии антител после болезни для пересечения границы?

Для пересечения в какую сторону? И при чем тут антитела? -- для въезда в страну нужен отрицательный ПЛР, для выезда/въезда в "шенген" нужен будет _паспорт вакцинации_.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:44

Количество смертей в апреле 2021-го - 68621. Это на целых 49% больше, чем в апреле 2020-го, когда умерло 46223 человека, хотя на более низком населении должно было быть на 1-2% меньше. Избыточная смертность - порядка 21-22 тыс, или 700 человек в сутки.

Количество новорожденных при этом стабильно - 21511 в апреле 2021-го против 21843 год назад. Однако, соотношение рождаемости к смертности радикально снизилось - 31% против 47%. Т.е. на 3 смерти приходится меньше 1 новой жизни, хотя еще год назад на 2 приходилась 1. Естественная убыль нарастает, а скорость депопуляции - увеличивается...

Зображення

PS: аццкая математика будивельника будет, или хватит ума промолчать?

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/06/71.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:54

  zРадио написав:Количество смертей в апреле 2021-го - 68621. Это на целых 49% больше, чем в апреле 2020-го, когда умерло 46223 человека, хотя на более низком населении должно было быть на 1-2% меньше. Избыточная смертность - порядка 21-22 тыс, или 700 человек в сутки.

Количество новорожденных при этом стабильно - 21511 в апреле 2021-го против 21843 год назад. Однако, соотношение рождаемости к смертности радикально снизилось - 31% против 47%. Т.е. на 3 смерти приходится меньше 1 новой жизни, хотя еще год назад на 2 приходилась 1. Естественная убыль нарастает, а скорость депопуляции - увеличивается...

Зображення

PS: аццкая математика будивельника будет, или хватит ума промолчать?

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/06/71.pdf


Без математики, просто напомню: ООН на 2050г. прогнозирует Украине 26-28млн населения (прогноз был дан ещё когда ковид-промо не запустили).
Так что всё по плану. А на "ковид" удобно всё списать

На ковид вообще удобно ВСЁ списывать. Идеальный "гибридный агрессор" :)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:01

Сейчас все заголовки новостей в рф в ковиде.

Я не совсем понимаю, "в чем секрет" Украины. Там всё красное, у нас всё зеленое.
Неужели covi-shit настолько лучше "новичка-v"? Тем более, что массовой вакцинации не было ни тут, ни там
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