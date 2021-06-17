Ukrainian написав:зустрів сьогодні одну з сімейних своєї поліклініки. відхворіла за рік тричі
ну справедливости ради я тоже встречал человека утверждающего что он ДВА раза переболел ковид подтвержденный всеми возможными тестами оба раза. Из основных проблем главная была что он очень хотел курить , но не мог ибо обычное для него курение вызывало жуткий болезненный кашель. Он курильщик со стажем, хоть и относительно молодой 30 + - 5 . В любом случае даже официально 1% переболевает второй раз .... и это не о чем. Точность\достоверность тестов не критиковал только ленивый. Все от Иллона Маска до Комаровского. А если и вас послушать то можно и три раза переболеть , а потом еще ходить своими ногами и разговаривать и работать .
Ukrainian написав:зустрів сьогодні одну з сімейних своєї поліклініки. відхворіла за рік тричі
ну справедливости ради я тоже встречал человека утверждающего что он ДВА раза переболел ковид подтвержденный всеми возможными тестами оба раза. Из основных проблем главная была что он очень хотел курить , но не мог ибо обычное для него курение вызывало жуткий болезненный кашель. Он курильщик со стажем, хоть и относительно молодой 30 + - 5 . В любом случае даже официально 1% переболевает второй раз .... и это не о чем. Точность\достоверность тестов не критиковал только ленивый. Все от Иллона Маска до Комаровского. А если и вас послушать то можно и три раза переболеть , а потом еще ходить своими ногами и разговаривать и работать .
мені йшлося щоби не робити фетиш з т клітин,бо часто зустрічаю хайпові заяви є антитіла, або є т клітини, другий раз захворіти шанс примарний ідт
stargazer написав: мені йшлося щоби не робити фетиш з т клітин,бо часто зустрічаю хайпові заяви є антитіла, або є т клітини, другий раз захворіти шанс примарний ідт
друже ви на чиїй стороні граєте, на стороні коронавірусу ? тобто ви радієте що Т клітини не допомогають ? а) Дослідження одне на 78 медиках. ЦЕ ще поки що не багато. б) у всьому світі таку йомвірність називали низькою від 1 до 9% немає ще остаточної сформованої думки . Якісь випадки є . Кожен організм реагує індивідуально . Загалом не треба панікувати , на сьогодні все ж повторна хвороба виключення з правил. В когось там в 1-9% не виробились антитіла чи то пак Т клітини, але у більшості все нормально виробляється .
Количество смертей в апреле 2021-го - 68621. Это на целых 49% больше, чем в апреле 2020-го, когда умерло 46223 человека, хотя на более низком населении должно было быть на 1-2% меньше. Избыточная смертность - порядка 21-22 тыс, или 700 человек в сутки.
Количество новорожденных при этом стабильно - 21511 в апреле 2021-го против 21843 год назад. Однако, соотношение рождаемости к смертности радикально снизилось - 31% против 47%. Т.е. на 3 смерти приходится меньше 1 новой жизни, хотя еще год назад на 2 приходилась 1. Естественная убыль нарастает, а скорость депопуляции - увеличивается...
PS: аццкая математика будивельника будет, или хватит ума промолчать?
yama Ямо, я граю на стороні вакцинації, яка на жаль штопориться. А люди які б могли взяти на грудь вакцину наслухається таких одобрямсів які за всяку ціну набувають авторитету і ніт, перехворів вакцину нафік. Я розумію що вакцини зараз не ідеальні і спайки білок не цукерка, але баби наражають ще чи само рассасьоца не варіант.