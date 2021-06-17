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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3311331233133314 Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:22 Re: Эпидемия коронавируса в мире Признавайтеся, є вже провакциновані і захворівші ковідом серед вас? change_pm Повідомлень: 4012 З нами з: 03.02.16 Подякував: 102 раз. Подякували: 802 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:27 stargazer написав: yama Ямо, я граю на стороні вакцинації, яка на жаль штопориться. А люди які б могли взяти на грудь вакцину наслухається таких одобрямсів які за всяку ціну набувають авторитету і ніт, перехворів вакцину нафік. Я розумію що вакцини зараз не ідеальні і спайки білок не цукерка, але баби наражають ще чи само рассасьоца не варіант. Ямо, я граю на стороні вакцинації, яка на жаль штопориться. А люди які б могли взяти на грудь вакцину наслухається таких одобрямсів які за всяку ціну набувають авторитету і ніт, перехворів вакцину нафік. Я розумію що вакцини зараз не ідеальні і спайки білок не цукерка, але баби наражають ще чи само рассасьоца не варіант.



Чому не спитали сімейного лікаря, яка тричі перехворіла, чим вона вакцинувалася і коли

Або чим вона радить вакцинуватися і коли... Чому не спитали сімейного лікаря, яка тричі перехворіла, чим вона вакцинувалася і колиАбо чим вона радить вакцинуватися і коли... fler

Повідомлень: 1730 З нами з: 07.08.09 Подякував: 488 раз. Подякували: 596 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:41 IgA написав:

В апреле было все ровно наоборот. Хотелось бы сейчас узнать мнение тех кто тогда поносил украинское здравоохранение по сравнению с российским.

В апреле было все ровно наоборот. Хотелось бы сейчас узнать мнение тех кто тогда поносил украинское здравоохранение по сравнению с российским.

Слово то какое мудреное "поносил".

Патриотизм всем хорош, но только когда он не безмозглый.

Российское здравоохранение банально лучше финансируется, чем наше.

Там есть наука, и она таки ваяет вакцины, какими бы неоднозначными не были их результаты. Пускай относительно слабые, но создает же.

Возьмем другой пример - Беларусь. Там науки практически нет, как и у нас, но есть неплохая система здравоохранения, и ее таки финансируют в более-менее полной мере.

А секрет в чем?

Пик предыдущей волны в России был в январе. Дальше случился коллективный иммунитет, и затишье. Как только титры антител с котомками пошли на юг, коронавирус поднял голову и сказал "вот вам здрасте". То же самое ждет и Украину осенью.

Тоже мне, секрет полишинеля Слово то какое мудреное "поносил".Патриотизм всем хорош, но только когда он не безмозглый.Российское здравоохранение банально лучше финансируется, чем наше.Там есть наука, и она таки ваяет вакцины, какими бы неоднозначными не были их результаты. Пускай относительно слабые, но создает же.Возьмем другой пример - Беларусь. Там науки практически нет, как и у нас, но есть неплохая система здравоохранения, и ее таки финансируют в более-менее полной мере.А секрет в чем?Пик предыдущей волны в России был в январе. Дальше случился коллективный иммунитет, и затишье. Как только титры антител с котомками пошли на юг, коронавирус поднял голову и сказал "вот вам здрасте". То же самое ждет и Украину осенью.Тоже мне, секрет полишинеля antey1969 1

Повідомлень: 10672 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1369 раз. Подякували: 3100 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3311331233133314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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