|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Признавайтеся, є вже провакциновані і захворівші ковідом серед вас?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:27
Чому не спитали сімейного лікаря, яка тричі перехворіла, чим вона вакцинувалася і коли
Або чим вона радить вакцинуватися і коли...
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:41
Слово то какое мудреное "поносил".
Патриотизм всем хорош, но только когда он не безмозглый.
Российское здравоохранение банально лучше финансируется, чем наше.
Там есть наука, и она таки ваяет вакцины, какими бы неоднозначными не были их результаты. Пускай относительно слабые, но создает же.
Возьмем другой пример - Беларусь. Там науки практически нет, как и у нас, но есть неплохая система здравоохранения, и ее таки финансируют в более-менее полной мере.
А секрет в чем?
Пик предыдущей волны в России был в январе. Дальше случился коллективный иммунитет, и затишье. Как только титры антител с котомками пошли на юг, коронавирус поднял голову и сказал "вот вам здрасте". То же самое ждет и Украину осенью.
Тоже мне, секрет полишинеля
|