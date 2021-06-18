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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:22
Признавайтеся, є вже провакциновані і захворівші ковідом серед вас?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:27
stargazer написав:yama
Ямо, я граю на стороні вакцинації, яка на жаль штопориться. А люди які б могли взяти на грудь вакцину наслухається таких одобрямсів які за всяку ціну набувають авторитету і ніт, перехворів вакцину нафік. Я розумію що вакцини зараз не ідеальні і спайки білок не цукерка, але баби наражають ще чи само рассасьоца не варіант.
Чому не спитали сімейного лікаря, яка тричі перехворіла, чим вона вакцинувалася і коли
Або чим вона радить вакцинуватися і коли...
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:41
IgA написав:
В апреле было все ровно наоборот. Хотелось бы сейчас узнать мнение тех кто тогда поносил украинское здравоохранение по сравнению с российским.
Слово то какое мудреное "поносил".
Патриотизм всем хорош, но только когда он не безмозглый.
Российское здравоохранение банально лучше финансируется, чем наше.
Там есть наука, и она таки ваяет вакцины, какими бы неоднозначными не были их результаты. Пускай относительно слабые, но создает же.
Возьмем другой пример - Беларусь. Там науки практически нет, как и у нас, но есть неплохая система здравоохранения, и ее таки финансируют в более-менее полной мере.
А секрет в чем?
Пик предыдущей волны в России был в январе. Дальше случился коллективный иммунитет и затишье. Как только титры антител с котомками пошли на юг, коронавирус поднял голову и сказал "вот вам здрасте". То же самое ждет и Украину осенью.
Тоже мне, секрет полишинеля
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:43
_hunter написав: Tat_888 написав:
Где-нибудь уже появлялась инфа какого вида должна быть справка о наличии антител после болезни для пересечения границы?
Для пересечения в какую сторону? И при чем тут антитела? -- для въезда в страну нужен отрицательный ПЛР, для выезда/въезда в "шенген" нужен будет _паспорт вакцинации_.
Это вы так думаете, а если бы следили за информацией от МЗС, то не ляпали б шо попало. Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. И по справке о наличии антител тоже можно ехать.
Tat_888, справку вроде еще не обнародовали, лучше спрашивать у туроператоров, они в числе первых узнают такие новости.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:56
zРадио написав:
аццкая математика будивельника будет, или хватит ума промолчать?
Що я маю обговорювати?
Те що ви пишите про 700+ додаткових смертей в добу?-я це не аналізував
чи те що від ковіду померло 100 в добу? - і це я не аналізував
чи те що ми в зеленій зоні? - і тут мені по барабану( я з початку карантину в зеленій зоні)
Тут труси/хрестик для таких як ви....
Ходите в костюмі ОЗК ?
Не відвідуєте місця масового скупчення людей?
сидете дома на віддаленому доступі?
Чи пєте/гуляєте і як баба яга яка проти всього?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:01
fler написав: _hunter написав: Tat_888 написав:
Где-нибудь уже появлялась инфа какого вида должна быть справка о наличии антител после болезни для пересечения границы?
Для пересечения в какую сторону? И при чем тут антитела? -- для въезда в страну нужен отрицательный ПЛР, для выезда/въезда в "шенген" нужен будет _паспорт вакцинации_.
Это вы так думаете, а если бы следили за информацией от МЗС, то не ляпали б шо попало. Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. И по справке о наличии антител тоже можно ехать
.
...
Пруфы можно?..
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:33
_hunter написав: fler написав: _hunter написав:
Для пересечения в какую сторону? И при чем тут антитела? -- для въезда в страну нужен отрицательный ПЛР, для выезда/въезда в "шенген" нужен будет _паспорт вакцинации_.
Это вы так думаете, а если бы следили за информацией от МЗС, то не ляпали б шо попало. Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. И по справке о наличии антител тоже можно ехать
.
...
Пруфы можно?..
Можно, но за деньги
Греция, Болгария, Хорватия, Албания.
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