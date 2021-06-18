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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3311331233133314
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Признавайтеся, є вже провакциновані і захворівші ковідом серед вас?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:27

  stargazer написав:yama Ямо, я граю на стороні вакцинації, яка на жаль штопориться. А люди які б могли взяти на грудь вакцину наслухається таких одобрямсів які за всяку ціну набувають авторитету і ніт, перехворів вакцину нафік. Я розумію що вакцини зараз не ідеальні і спайки білок не цукерка, але баби наражають ще чи само рассасьоца не варіант.


Чому не спитали сімейного лікаря, яка тричі перехворіла, чим вона вакцинувалася і коли :roll:
Або чим вона радить вакцинуватися і коли...
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:41

  IgA написав:
В апреле было все ровно наоборот. Хотелось бы сейчас узнать мнение тех кто тогда поносил украинское здравоохранение по сравнению с российским.

Слово то какое мудреное "поносил".
Патриотизм всем хорош, но только когда он не безмозглый.
Российское здравоохранение банально лучше финансируется, чем наше.
Там есть наука, и она таки ваяет вакцины, какими бы неоднозначными не были их результаты. Пускай относительно слабые, но создает же.
Возьмем другой пример - Беларусь. Там науки практически нет, как и у нас, но есть неплохая система здравоохранения, и ее таки финансируют в более-менее полной мере.
А секрет в чем?
Пик предыдущей волны в России был в январе. Дальше случился коллективный иммунитет и затишье. Как только титры антител с котомками пошли на юг, коронавирус поднял голову и сказал "вот вам здрасте". То же самое ждет и Украину осенью.
Тоже мне, секрет полишинеля :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:43

  _hunter написав:
  Tat_888 написав:Где-нибудь уже появлялась инфа какого вида должна быть справка о наличии антител после болезни для пересечения границы?

Для пересечения в какую сторону? И при чем тут антитела? -- для въезда в страну нужен отрицательный ПЛР, для выезда/въезда в "шенген" нужен будет _паспорт вакцинации_.


Это вы так думаете, а если бы следили за информацией от МЗС, то не ляпали б шо попало. Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. И по справке о наличии антител тоже можно ехать.
Tat_888, справку вроде еще не обнародовали, лучше спрашивать у туроператоров, они в числе первых узнают такие новости.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:аццкая математика будивельника будет, или хватит ума промолчать?
Що я маю обговорювати?
Те що ви пишите про 700+ додаткових смертей в добу?-я це не аналізував
чи те що від ковіду померло 100 в добу? - і це я не аналізував
чи те що ми в зеленій зоні? - і тут мені по барабану( я з початку карантину в зеленій зоні)
Тут труси/хрестик для таких як ви....
Ходите в костюмі ОЗК ?
Не відвідуєте місця масового скупчення людей?
сидете дома на віддаленому доступі?
Чи пєте/гуляєте і як баба яга яка проти всього?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:01

  fler написав:
  _hunter написав:
  Tat_888 написав:Где-нибудь уже появлялась инфа какого вида должна быть справка о наличии антител после болезни для пересечения границы?

Для пересечения в какую сторону? И при чем тут антитела? -- для въезда в страну нужен отрицательный ПЛР, для выезда/въезда в "шенген" нужен будет _паспорт вакцинации_.


Это вы так думаете, а если бы следили за информацией от МЗС, то не ляпали б шо попало. Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. И по справке о наличии антител тоже можно ехать.
...

Пруфы можно?..
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:33

  _hunter написав:
  fler написав:
  _hunter написав:Для пересечения в какую сторону? И при чем тут антитела? -- для въезда в страну нужен отрицательный ПЛР, для выезда/въезда в "шенген" нужен будет _паспорт вакцинации_.


Это вы так думаете, а если бы следили за информацией от МЗС, то не ляпали б шо попало. Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. И по справке о наличии антител тоже можно ехать.
...

Пруфы можно?..


Можно, но за деньги :wink: Греция, Болгария, Хорватия, Албания.
fler
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