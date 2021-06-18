stargazer написав:yama Ямо, я граю на стороні вакцинації, яка на жаль штопориться. А люди які б могли взяти на грудь вакцину наслухається таких одобрямсів які за всяку ціну набувають авторитету і ніт, перехворів вакцину нафік. Я розумію що вакцини зараз не ідеальні і спайки білок не цукерка, але баби наражають ще чи само рассасьоца не варіант.
Чому не спитали сімейного лікаря, яка тричі перехворіла, чим вона вакцинувалася і коли Або чим вона радить вакцинуватися і коли...
IgA написав: В апреле было все ровно наоборот. Хотелось бы сейчас узнать мнение тех кто тогда поносил украинское здравоохранение по сравнению с российским.
Слово то какое мудреное "поносил". Патриотизм всем хорош, но только когда он не безмозглый. Российское здравоохранение банально лучше финансируется, чем наше. Там есть наука, и она таки ваяет вакцины, какими бы неоднозначными не были их результаты. Пускай относительно слабые, но создает же. Возьмем другой пример - Беларусь. Там науки практически нет, как и у нас, но есть неплохая система здравоохранения, и ее таки финансируют в более-менее полной мере. А секрет в чем? Пик предыдущей волны в России был в январе. Дальше случился коллективный иммунитет и затишье. Как только титры антител с котомками пошли на юг, коронавирус поднял голову и сказал "вот вам здрасте". То же самое ждет и Украину осенью. Тоже мне, секрет полишинеля
Tat_888 написав:Где-нибудь уже появлялась инфа какого вида должна быть справка о наличии антител после болезни для пересечения границы?
Для пересечения в какую сторону? И при чем тут антитела? -- для въезда в страну нужен отрицательный ПЛР, для выезда/въезда в "шенген" нужен будет _паспорт вакцинации_.
Это вы так думаете, а если бы следили за информацией от МЗС, то не ляпали б шо попало. Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. И по справке о наличии антител тоже можно ехать. Tat_888, справку вроде еще не обнародовали, лучше спрашивать у туроператоров, они в числе первых узнают такие новости.
zРадио написав:аццкая математика будивельника будет, или хватит ума промолчать?
Що я маю обговорювати? Те що ви пишите про 700+ додаткових смертей в добу?-я це не аналізував чи те що від ковіду померло 100 в добу? - і це я не аналізував чи те що ми в зеленій зоні? - і тут мені по барабану( я з початку карантину в зеленій зоні) Тут труси/хрестик для таких як ви.... Ходите в костюмі ОЗК ? Не відвідуєте місця масового скупчення людей? сидете дома на віддаленому доступі? Чи пєте/гуляєте і як баба яга яка проти всього?
Немецкая биотехнологическая компания CureVac заявила, что ее вакцина от COVID-19 была эффективна только на 47%
Неутешительная эффективность вакцины CVnCoV от компании CureVac была выявлена в результате промежуточного анализа. Он показал 134 случая заражения COVID-19.
Также уточняется, что промежуточные результаты анализа показывают, что вакцина эффективна для более молодых участников. Она не доказала эффективность для лиц старше 60 лет, которые подвержены более тяжелым формам болезни.
Вчера выступил Гарант типа бла-бла-бла, указ... повысить ЗП медперсоналу. Лапша это все. Указ всего навсего предлагает рассмотреть Кабмину возможность повышения ЗП на следующий год. То есть, может быть, когда-нибудь, если будет возможность. Но это не более чем штрих, суть не в этом. Цинизм ситуации в том, что именно сейчас срочно урезается финансирование медицины, что заставляет гос. клиники увольнять медперсонал. К примеру, аккурат накануне Дня медика в 8-ой детской больнице города Киева уведомили сотрудников, что за лето будет сокращено около 90 человек. А те, кто крутится в верхах, поговаривают о планах закрытия в ближайшие годы двух третей государственных больниц. Буся буратинит в лучших традициях Порошенко
antey1969 написав:именно сейчас срочно урезается финансирование медицины, что заставляет гос. клиники увольнять медперсонал.
У 5 поліклініках Івано-Франківська скорочують лікарів: скільки та яка причина https://pravda.if.ua/u-5-poliklinikah-i ... -prychyna/ Під скорочення потрапили 35 вузьких спеціалістів, 11 сумісників, які мають основне місце роботи, медичні статистики, частина господарської служби, окремий середній медичний персонал. Про це повідомили на сторінці медзакладу. Йдеться про те, що у 2021 році дефіцит на виплату мінімальної заробітної плати на місяць складає понад 3 мільйони гривень, що становить 28,8 мільйонів до закінчення року.
Але як кажуть у медзакладі:
Незважаючи на суттєву кількість скорочень, жодна ланка Підприємства з надання медичної допомоги не постраждала і в подальшому не постраждає. Весь спектр та об’єм послуг є і буде доступний для пацієнтів у повному обсязі. На наших пацієнтах та відвідувачах ніяким чином штатні зміни не відобразяться.