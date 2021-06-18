antey1969 написав:именно сейчас срочно урезается финансирование медицины, что заставляет гос. клиники увольнять медперсонал.
У 5 поліклініках Івано-Франківська скорочують лікарів: скільки та яка причина https://pravda.if.ua/u-5-poliklinikah-i ... -prychyna/ Під скорочення потрапили 35 вузьких спеціалістів, 11 сумісників, які мають основне місце роботи, медичні статистики, частина господарської служби, окремий середній медичний персонал. Про це повідомили на сторінці медзакладу. Йдеться про те, що у 2021 році дефіцит на виплату мінімальної заробітної плати на місяць складає понад 3 мільйони гривень, що становить 28,8 мільйонів до закінчення року.
Але як кажуть у медзакладі:
Незважаючи на суттєву кількість скорочень, жодна ланка Підприємства з надання медичної допомоги не постраждала і в подальшому не постраждає. Весь спектр та об’єм послуг є і буде доступний для пацієнтів у повному обсязі. На наших пацієнтах та відвідувачах ніяким чином штатні зміни не відобразяться.
Так що ЗСЖ наше всьо.
Гм... что еще может сказать директор больницы. Только одобрямс! Правильной дорогой идете, товарищи!(С) Он же не сумасшедший ставить на кон свое теплое место. А то что один врач будет вести полсотни больных на дежурстве или одна медсестричка ухайдокиваться с десятком реанимационных - это же мелочи. Кто умрет - тот и так умрет, а кто выздоровеет - тот и так выздоровеет(С). Главное - реформа!
"По состоянию на 18 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 712 098 человек", – говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Украины в Facebook 19 июня. За сутки привили 67 тыс.чел. С такими темпами это еще 11 дней работы. Мы понимаем, что прививают не только по записи, допустим без нее даже вдвое больше, т.е еще на 20 дней работы. Тогда через месяц добровольная вакцинация может закончиться... А ведь среди этих людей есть немало "принудительных", педагоги например и еще всякие-разные, кого по работе заставляют.. Очень интересно было бы узнать, сколько % из привитых реально добровольцы, а не вынужденные обстоятельствами.