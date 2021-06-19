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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3312331333143315 Додано: Суб 19 чер, 2021 17:08 Ой+ написав: antey1969 написав: именно сейчас срочно урезается финансирование медицины, что заставляет гос. клиники увольнять медперсонал. именно сейчас срочно урезается финансирование медицины, что заставляет гос. клиники увольнять медперсонал.



https://pravda.if.ua/u-5-poliklinikah-i ... -prychyna/

Під скорочення потрапили 35 вузьких спеціалістів, 11 сумісників, які мають основне місце роботи, медичні статистики, частина господарської служби, окремий середній медичний персонал. Про це повідомили на сторінці медзакладу.

Йдеться про те, що у 2021 році дефіцит на виплату мінімальної заробітної плати на місяць складає понад 3 мільйони гривень, що становить 28,8 мільйонів до закінчення року.

У 5 поліклініках Івано-Франківська скорочують лікарів: скільки та яка причинаПід скорочення потрапили 35 вузьких спеціалістів, 11 сумісників, які мають основне місце роботи, медичні статистики, частина господарської служби, окремий середній медичний персонал. Про це повідомили на сторінці медзакладу.Йдеться про те, що у 2021 році дефіцит на виплату мінімальної заробітної плати на місяць складає понад 3 мільйони гривень, що становить 28,8 мільйонів до закінчення року.

Але як кажуть у медзакладі:

Незважаючи на суттєву кількість скорочень, жодна ланка Підприємства з надання медичної допомоги не постраждала і в подальшому не постраждає. Весь спектр та об’єм послуг є і буде доступний для пацієнтів у повному обсязі. На наших пацієнтах та відвідувачах ніяким чином штатні зміни не відобразяться.



Так що ЗСЖ наше всьо. Але як кажуть у медзакладі:Так що ЗСЖ наше всьо.

Гм... что еще может сказать директор больницы. Только одобрямс! Правильной дорогой идете, товарищи!(С) Он же не сумасшедший ставить на кон свое теплое место.

А то что один врач будет вести полсотни больных на дежурстве или одна медсестричка ухайдокиваться с десятком реанимационных - это же мелочи.

Кто умрет - тот и так умрет, а кто выздоровеет - тот и так выздоровеет(С). Главное - реформа! Гм... что еще может сказать директор больницы. Только одобрямс! Правильной дорогой идете, товарищи!(С) Он же не сумасшедший ставить на кон свое теплое место.А то что один врач будет вести полсотни больных на дежурстве или одна медсестричка ухайдокиваться с десятком реанимационных - это же мелочи.Кто умрет - тот и так умрет, а кто выздоровеет - тот и так выздоровеет(С). Главное - реформа! antey1969 1

Повідомлень: 10674 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1369 раз. Подякували: 3101 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 18:46

За сутки привили 67 тыс.чел.

С такими темпами это еще 11 дней работы. Мы понимаем, что прививают не только по записи, допустим без нее даже вдвое больше, т.е еще на 20 дней работы.

Тогда через месяц добровольная вакцинация может закончиться...

А ведь среди этих людей есть немало "принудительных", педагоги например и еще всякие-разные, кого по работе заставляют..

Очень интересно было бы узнать, сколько % из привитых реально добровольцы, а не вынужденные обстоятельствами. "По состоянию на 18 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 712 098 человек", – говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Украины в Facebook 19 июня.За сутки привили 67 тыс.чел.С такими темпами это еще 11 дней работы. Мы понимаем, что прививают не только по записи, допустим без нее даже вдвое больше, т.е еще на 20 дней работы.Тогда через месяц добровольная вакцинация может закончиться...А ведь среди этих людей есть немало "принудительных", педагоги например и еще всякие-разные, кого по работе заставляют..Очень интересно было бы узнать, сколько % из привитых реально добровольцы, а не вынужденные обстоятельствами. fler

Повідомлень: 1734 З нами з: 07.08.09 Подякував: 488 раз. Подякували: 596 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 19:41 Родственница из РФ с мужем вакцинировались в феврале вакциной Гам-ковид-вак две дозы. На сейчас оба "только что" переболели, сильные хрипы были в легких, тесты были отрицательные, антибиотики пили, лечение закончили, но все еще продолжают кашлять.

Спрашивала, что у них происходит, почему рост по ковиду. Мне ответили, что многие люди не хотят вакцинироваться. Мне даже как-то смешно стало. fler

Повідомлень: 1734 З нами з: 07.08.09 Подякував: 488 раз. Подякували: 596 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3312331333143315 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7538 1820898

ЛОБ П'ят 18 чер, 2021 09:24