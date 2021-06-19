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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3312331333143315
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 17:08

  Ой+ написав:
  antey1969 написав:именно сейчас срочно урезается финансирование медицины, что заставляет гос. клиники увольнять медперсонал.


У 5 поліклініках Івано-Франківська скорочують лікарів: скільки та яка причина https://pravda.if.ua/u-5-poliklinikah-i ... -prychyna/
Під скорочення потрапили 35 вузьких спеціалістів, 11 сумісників, які мають основне місце роботи, медичні статистики, частина господарської служби, окремий середній медичний персонал. Про це повідомили на сторінці медзакладу.
Йдеться про те, що у 2021 році дефіцит на виплату мінімальної заробітної плати на місяць складає понад 3 мільйони гривень, що становить 28,8 мільйонів до закінчення року.

Але як кажуть у медзакладі:
Незважаючи на суттєву кількість скорочень, жодна ланка Підприємства з надання медичної допомоги не постраждала і в подальшому не постраждає. Весь спектр та об’єм послуг є і буде доступний для пацієнтів у повному обсязі. На наших пацієнтах та відвідувачах ніяким чином штатні зміни не відобразяться.


Так що ЗСЖ наше всьо.

Гм... что еще может сказать директор больницы. Только одобрямс! Правильной дорогой идете, товарищи!(С) Он же не сумасшедший ставить на кон свое теплое место.
А то что один врач будет вести полсотни больных на дежурстве или одна медсестричка ухайдокиваться с десятком реанимационных - это же мелочи.
Кто умрет - тот и так умрет, а кто выздоровеет - тот и так выздоровеет(С). Главное - реформа!
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 23:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Это всего-навсего продолжение медицинской реформы, начатой еще при Порохе. Впрочем, к эпидемии коронавируса в мире имеет это опосредованное отношение.

А шо там у кацапов, кстати? Собираются локдауны вводить в Питере, Москве...
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:12

  antey1969 написав:А те, кто крутится в верхах, поговаривают о планах закрытия в ближайшие годы двух третей государственных больниц.
Буся буратинит в лучших традициях Порошенко

И тут Порошенко виноват :)

Это не традици Порошенко. Это конкретные действия зелемордой команды. Которая хочет финансирование медицины спихнуть на местные бюджеты, при этом укоротить децентрализацию финансов местных бюджетов
По сути, забирать больше в государственный бюджет, а вы на местах выкручивайтесь как хотите
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:04

Дельта

Ну что, господа и дамы, штамм Дельта благополучно добрался и до Киева.
Пока неофициально, однако новые симптомы четко на это указывают.
Стали появляться ковидные пациенты, которые жалуются в том числе и на насморк, что нехарактерно для предыдущих штаммов.
Всем здоровья
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:18

новости из Германии

Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 16:02

Статья про дельту - https://nplus1.ru/material/2021/06/17/s ... ta-is-here

Вакцинировался второй раз. По расписанию между вакцинациями было 12 недель, но ввиду распостранения дельты в Британии вакцинацию ускоряют и сделали внеочередную вакцинацию для всех желающих на выходных чем я и воспользовался.
Пфайзер, рука немного болит в месте укола как и после первой. Пункт вакцинации был на стадионе челси.
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 16:07

  antey1969 написав:Ну что, господа и дамы, штамм Дельта благополучно добрался и до Киева.
Пока неофициально, однако новые симптомы четко на это указывают.
Стали появляться ковидные пациенты, которые жалуются в том числе и на насморк, что нехарактерно для предыдущих штаммов.
Всем здоровья

Мы болели в октябре и у нас был насморк, правда, несильно большой и буквально день-два в перерывах между температурой, но был.
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