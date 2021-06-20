antey1969 написав:именно сейчас срочно урезается финансирование медицины, что заставляет гос. клиники увольнять медперсонал.
У 5 поліклініках Івано-Франківська скорочують лікарів: скільки та яка причина https://pravda.if.ua/u-5-poliklinikah-i ... -prychyna/ Під скорочення потрапили 35 вузьких спеціалістів, 11 сумісників, які мають основне місце роботи, медичні статистики, частина господарської служби, окремий середній медичний персонал. Про це повідомили на сторінці медзакладу. Йдеться про те, що у 2021 році дефіцит на виплату мінімальної заробітної плати на місяць складає понад 3 мільйони гривень, що становить 28,8 мільйонів до закінчення року.
Але як кажуть у медзакладі:
Незважаючи на суттєву кількість скорочень, жодна ланка Підприємства з надання медичної допомоги не постраждала і в подальшому не постраждає. Весь спектр та об’єм послуг є і буде доступний для пацієнтів у повному обсязі. На наших пацієнтах та відвідувачах ніяким чином штатні зміни не відобразяться.
Так що ЗСЖ наше всьо.
Гм... что еще может сказать директор больницы. Только одобрямс! Правильной дорогой идете, товарищи!(С) Он же не сумасшедший ставить на кон свое теплое место. А то что один врач будет вести полсотни больных на дежурстве или одна медсестричка ухайдокиваться с десятком реанимационных - это же мелочи. Кто умрет - тот и так умрет, а кто выздоровеет - тот и так выздоровеет(С). Главное - реформа!
antey1969 написав:А те, кто крутится в верхах, поговаривают о планах закрытия в ближайшие годы двух третей государственных больниц. Буся буратинит в лучших традициях Порошенко
И тут Порошенко виноват
Это не традици Порошенко. Это конкретные действия зелемордой команды. Которая хочет финансирование медицины спихнуть на местные бюджеты, при этом укоротить децентрализацию финансов местных бюджетов По сути, забирать больше в государственный бюджет, а вы на местах выкручивайтесь как хотите
Ну что, господа и дамы, штамм Дельта благополучно добрался и до Киева. Пока неофициально, однако новые симптомы четко на это указывают. Стали появляться ковидные пациенты, которые жалуются в том числе и на насморк, что нехарактерно для предыдущих штаммов. Всем здоровья
Вакцинировался второй раз. По расписанию между вакцинациями было 12 недель, но ввиду распостранения дельты в Британии вакцинацию ускоряют и сделали внеочередную вакцинацию для всех желающих на выходных чем я и воспользовался. Пфайзер, рука немного болит в месте укола как и после первой. Пункт вакцинации был на стадионе челси.
antey1969 написав:Ну что, господа и дамы, штамм Дельта благополучно добрался и до Киева. Пока неофициально, однако новые симптомы четко на это указывают. Стали появляться ковидные пациенты, которые жалуются в том числе и на насморк, что нехарактерно для предыдущих штаммов. Всем здоровья
Мы болели в октябре и у нас был насморк, правда, несильно большой и буквально день-два в перерывах между температурой, но был.
IgA написав:Вакцинировался второй раз. По расписанию между вакцинациями было 12 недель, но ввиду распостранения дельты в Британии вакцинацию ускоряют и сделали внеочередную вакцинацию для всех желающих на выходных чем я и воспользовался. Пфайзер, рука немного болит в месте укола как и после первой.
Є повідомлення про випадки запалення серцевого м’яза після другого уколу а також більш вираженні інші симптоми
antey1969 написав:Ну что, господа и дамы, штамм Дельта благополучно добрался и до Киева. Пока неофициально, однако новые симптомы четко на это указывают. Стали появляться ковидные пациенты, которые жалуются в том числе и на насморк, что нехарактерно для предыдущих штаммов. Всем здоровья
Его экспресс-тест видят, не в курсе? Меня смущает мое какое-то пестопротивное протекание горло-насморка. Я несколько раз в жизни болел , конечно. И бывало, что не полегкому на ногах. Но в этот раз что-то ацки гадко все было. Но экспресс показал, что все ок.
Нахожусь в Албании. По пути (Молдова, Румыния, Болгария, Македония) никто ни разу не спросил тест (его у меня и не было). В самой Влере никто нигде масок не носит.
antey1969 написав:Ну что, господа и дамы, штамм Дельта благополучно добрался и до Киева. Пока неофициально, однако новые симптомы четко на это указывают. Стали появляться ковидные пациенты, которые жалуются в том числе и на насморк, что нехарактерно для предыдущих штаммов. Всем здоровья
Да, Британские медики говоря об отличии Дельты от других, указывают, что: Список классических симптомов коронавируса, среди которых: кашель, высокая температура, потеря обоняния или вкуса пополнился новыми: головная боль, саднящее горло, сильный насморк https://www.bbc.com/russian/news-57457793