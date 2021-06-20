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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 чер, 2021 19:34
Долгожданную обнову выпустили. Я так понимаю, старые патчи (вакцины) на новой версии работать не будут, и "начинаем пестню сначала" ?https://t.me/markettwits/143517
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