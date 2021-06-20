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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3313331433153316
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:34

Долгожданную обнову выпустили. Я так понимаю, старые патчи (вакцины) на новой версии работать не будут, и "начинаем пестню сначала" ?

FT:
https://www.ft.com/content/d4abbe5e-8650-4a76-9fea-2d3efa2ed52b

индийский штамм ковида нереально суров. Самый злой из всех штаммов. Атакует Европу и США. Угрожает прогрессу в борьбе с ковидом

https://t.me/markettwits/143517
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:26

  Hotab написав:
  antey1969 написав:Ну что, господа и дамы, штамм Дельта благополучно добрался и до Киева.
Пока неофициально, однако новые симптомы четко на это указывают.
Стали появляться ковидные пациенты, которые жалуются в том числе и на насморк, что нехарактерно для предыдущих штаммов.
Всем здоровья

Его экспресс-тест видят, не в курсе?
Меня смущает мое какое-то пестопротивное протекание горло-насморка. Я несколько раз в жизни болел , конечно. И бывало, что не полегкому на ногах. Но в этот раз что-то ацки гадко все было. Но экспресс показал, что все ок.

Нахожусь в Албании. По пути (Молдова, Румыния, Болгария, Македония) никто ни разу не спросил тест (его у меня и не было). В самой Влере никто нигде масок не носит. :)

Видит
antey1969
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