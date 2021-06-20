antey1969 написав:Ну что, господа и дамы, штамм Дельта благополучно добрался и до Киева. Пока неофициально, однако новые симптомы четко на это указывают. Стали появляться ковидные пациенты, которые жалуются в том числе и на насморк, что нехарактерно для предыдущих штаммов. Всем здоровья
Его экспресс-тест видят, не в курсе? Меня смущает мое какое-то пестопротивное протекание горло-насморка. Я несколько раз в жизни болел , конечно. И бывало, что не полегкому на ногах. Но в этот раз что-то ацки гадко все было. Но экспресс показал, что все ок.
Нахожусь в Албании. По пути (Молдова, Румыния, Болгария, Македония) никто ни разу не спросил тест (его у меня и не было). В самой Влере никто нигде масок не носит.
antey1969 написав:Российское здравоохранение банально лучше финансируется, чем наше.
У них оптимизация, то бишь реформа началась где-то в 2010. К 2017 году количество больниц проигрывало к состоянию на 1932 год. Реализовывали ту же самую концепцию - деньги идут за пациентом. Замещение бесплатной помощи на платные услуги. Нагрузка на участковых выросла с 1700 до 3000 обслуживаемых пациентов. Судя по всему они выделяют 3% - 3,5% ВВП. Где-то седьмой десяток в мировом рейтинге. Кому интересно могут почитать здесь. https://www.vedomosti.ru/society/articl ... ngi-lechat