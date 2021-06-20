antey1969 написав:Ну что, господа и дамы, штамм Дельта благополучно добрался и до Киева. Пока неофициально, однако новые симптомы четко на это указывают. Стали появляться ковидные пациенты, которые жалуются в том числе и на насморк, что нехарактерно для предыдущих штаммов. Всем здоровья
Его экспресс-тест видят, не в курсе? Меня смущает мое какое-то пестопротивное протекание горло-насморка. Я несколько раз в жизни болел , конечно. И бывало, что не полегкому на ногах. Но в этот раз что-то ацки гадко все было. Но экспресс показал, что все ок.
Нахожусь в Албании. По пути (Молдова, Румыния, Болгария, Македония) никто ни разу не спросил тест (его у меня и не было). В самой Влере никто нигде масок не носит.
antey1969 написав:Российское здравоохранение банально лучше финансируется, чем наше.
У них оптимизация, то бишь реформа началась где-то в 2010. К 2017 году количество больниц проигрывало к состоянию на 1932 год. Реализовывали ту же самую концепцию - деньги идут за пациентом. Замещение бесплатной помощи на платные услуги. Нагрузка на участковых выросла с 1700 до 3000 обслуживаемых пациентов. Судя по всему они выделяют 3% - 3,5% ВВП. Где-то седьмой десяток в мировом рейтинге. Кому интересно могут почитать здесь. https://www.vedomosti.ru/society/articl ... ngi-lechat
До Дня медика НВ нагадує важливі факти про українських медичних працівників.https://nv.ua/ukr/ukraine/events/den-me ... 66549.html 1. В Україні працюють понад 270 тис. медиків: станом на 1 лютого 2021 р. В електронній системі охорони здоров’я України було зареєстровано 272 264 лікарів та медичного персоналу. З них: лікарів первинної ланки — 23 980; лікарів спеціалізованої медичної допомоги — 97 668; молодшого медичного персоналу — 153 251... 3. В Україні бракує кваліфікованих медичних кадрів, пандемія погіршила цю ситуацію. «За оцінками експертів, Україну від початку 2020 року залишили понад 66 тис. лікарів і медичних працівників. Через пандемію коронавірусу в Україні звільнилися ще майже 34 тис. медпрацівників, більшість з яких — пенсійного та передпенсійного віку»
Відношення до медицини в нас залишилось чи погіршилось з часів офіційної гегемонії пролетаріату, коли зарплата в провідних медиків програвала зарплаті середнього робітника. Але так як зараз нема залізного занавісу, молоді медики успішно пакують чемодани і швидко знаходять себе в Польщі чи і в ФРН і т.д. - сам знаю реальні історії.
fler написав:Это вы так думаете, а если бы следили за информацией от МЗС, то не ляпали б шо попало. Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. И по справке о наличии антител тоже можно ехать. ...
Пруфы можно?..
Можно, но за деньги Греция, Болгария, Хорватия, Албания.
antey1969 написав:Российское здравоохранение банально лучше финансируется, чем наше.
У них оптимизация, то бишь реформа началась где-то в 2010. К 2017 году количество больниц проигрывало к состоянию на 1932 год. Реализовывали ту же самую концепцию - деньги идут за пациентом. Замещение бесплатной помощи на платные услуги. Нагрузка на участковых выросла с 1700 до 3000 обслуживаемых пациентов. Судя по всему они выделяют 3% - 3,5% ВВП. Где-то седьмой десяток в мировом рейтинге. Кому интересно могут почитать здесь. https://www.vedomosti.ru/society/articl ... ngi-lechat
Здесь есть большая разница. В Рашке сколько в бюджете, столько и выделили - по факту на порядок больше средств, чем у нас. У нас же свои танцы с бубном вокруг бюджетной филькиной грамоты. В нашем бюджете около 3% ВВП на здравоохранение выделялось. Из этих 3% за первый квартал непрофинансирована примерно треть, за второй ситуация примерно та же. И как вишенка на торте... Бюджет здравоохранения на четвертый квартал сего года отправлен на закупку вакцин и вакцинацию. Компенсаторов пока не предложено. Занавес...