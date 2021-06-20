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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3313331433153316
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:34

Долгожданную обнову выпустили. Я так понимаю, старые патчи (вакцины) на новой версии работать не будут, и "начинаем пестню сначала" ?

FT:
https://www.ft.com/content/d4abbe5e-8650-4a76-9fea-2d3efa2ed52b

индийский штамм ковида нереально суров. Самый злой из всех штаммов. Атакует Европу и США. Угрожает прогрессу в борьбе с ковидом

https://t.me/markettwits/143517
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:26

  Hotab написав:
  antey1969 написав:Ну что, господа и дамы, штамм Дельта благополучно добрался и до Киева.
Пока неофициально, однако новые симптомы четко на это указывают.
Стали появляться ковидные пациенты, которые жалуются в том числе и на насморк, что нехарактерно для предыдущих штаммов.
Всем здоровья

Его экспресс-тест видят, не в курсе?
Меня смущает мое какое-то пестопротивное протекание горло-насморка. Я несколько раз в жизни болел , конечно. И бывало, что не полегкому на ногах. Но в этот раз что-то ацки гадко все было. Но экспресс показал, что все ок.

Нахожусь в Албании. По пути (Молдова, Румыния, Болгария, Македония) никто ни разу не спросил тест (его у меня и не было). В самой Влере никто нигде масок не носит. :)

Видит
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 00:59

  antey1969 написав:Российское здравоохранение банально лучше финансируется, чем наше.

У них оптимизация, то бишь реформа началась где-то в 2010. К 2017 году количество больниц проигрывало к состоянию на 1932 год. Реализовывали ту же самую концепцию - деньги идут за пациентом. Замещение бесплатной помощи на платные услуги. Нагрузка на участковых выросла с 1700 до 3000 обслуживаемых пациентов. Судя по всему они выделяют 3% - 3,5% ВВП. Где-то седьмой десяток в мировом рейтинге.
Кому интересно могут почитать здесь.
https://www.vedomosti.ru/society/articl ... ngi-lechat
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 05:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вже є і Delta+
Індійський штам COVID-19 знову мутував: чим небезпечний Delta+ https://world.segodnya.ua/ua/world/wnew ... 59068.html

Так що цей дощ надовго.
А у нас:
До Дня медика НВ нагадує важливі факти про українських медичних працівників.https://nv.ua/ukr/ukraine/events/den-me ... 66549.html
1. В Україні працюють понад 270 тис. медиків: станом на 1 лютого 2021 р. В електронній системі охорони здоров’я України було зареєстровано 272 264 лікарів та медичного персоналу. З них:
лікарів первинної ланки — 23 980;
лікарів спеціалізованої медичної допомоги — 97 668;
молодшого медичного персоналу — 153 251...
3. В Україні бракує кваліфікованих медичних кадрів, пандемія погіршила цю ситуацію. «За оцінками експертів, Україну від початку 2020 року залишили понад 66 тис. лікарів і медичних працівників. Через пандемію коронавірусу в Україні звільнилися ще майже 34 тис. медпрацівників, більшість з яких — пенсійного та передпенсійного віку»


Відношення до медицини в нас залишилось чи погіршилось з часів офіційної гегемонії пролетаріату, коли зарплата в провідних медиків програвала зарплаті середнього робітника.
Але так як зараз нема залізного занавісу, молоді медики успішно пакують чемодани і швидко знаходять себе в Польщі чи і в ФРН і т.д. - сам знаю реальні історії.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:16

  Ой+ написав:Вже є і Delta+
Індійський штам COVID-19 знову мутував: чим небезпечний Delta+ https://world.segodnya.ua/ua/world/wnew ... 59068.html

Так що цей дощ надовго.

А PRO-версия будет? :D
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:46

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Это вы так думаете, а если бы следили за информацией от МЗС, то не ляпали б шо попало. Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. И по справке о наличии антител тоже можно ехать.
...

Пруфы можно?..


Можно, но за деньги :wink: Греция, Болгария, Хорватия, Албания.

Пруфы -- это не от фонаря набросанный список стран, если что :lol:
Албания -- не член ЕС, если что
Хорватия ни о какой "справке" понятия не имеет
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/3/7295909/
дальше искать лень...
Попытка №2 будет? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:58

  tumos написав:
  antey1969 написав:Российское здравоохранение банально лучше финансируется, чем наше.

У них оптимизация, то бишь реформа началась где-то в 2010. К 2017 году количество больниц проигрывало к состоянию на 1932 год. Реализовывали ту же самую концепцию - деньги идут за пациентом. Замещение бесплатной помощи на платные услуги. Нагрузка на участковых выросла с 1700 до 3000 обслуживаемых пациентов. Судя по всему они выделяют 3% - 3,5% ВВП. Где-то седьмой десяток в мировом рейтинге.
Кому интересно могут почитать здесь.
https://www.vedomosti.ru/society/articl ... ngi-lechat

Здесь есть большая разница. В Рашке сколько в бюджете, столько и выделили - по факту на порядок больше средств, чем у нас. У нас же свои танцы с бубном вокруг бюджетной филькиной грамоты.
В нашем бюджете около 3% ВВП на здравоохранение выделялось. Из этих 3% за первый квартал непрофинансирована примерно треть, за второй ситуация примерно та же.
И как вишенка на торте... Бюджет здравоохранения на четвертый квартал сего года отправлен на закупку вакцин и вакцинацию. Компенсаторов пока не предложено. Занавес...
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:15

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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:26

Вакцина Pfizer в Украине становится «вакциной для элиты» не только на уровне центральной власти, но и на региональном.

Мы уже писали о том, как вакциной Pfizer начинают прививать депутатов Верховной Рады, а теперь почин перекочевал и а облсоветы.

18 июня началась вакцинация Пфайзером в Киевском областном совете. Вакцинировали депутатов и сотрудников исполнительного аппарата совета.

Всего привилось около 150 человек, в их числе и глава областного совета Наталья Гунько.

Напомним, что для обычных украинцев в свободном доступе и без очереди есть пока только китайская вакцина Coronavac.

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