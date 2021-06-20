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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3314331533163317
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 15:16

  Вкладчик1234 написав:
  Ой+ написав:Вже є і Delta+
Індійський штам COVID-19 знову мутував: чим небезпечний Delta+ https://world.segodnya.ua/ua/world/wnew ... 59068.html

Так що цей дощ надовго.

А PRO-версия будет? :D

Ну шутка просто боНба. :lol:
И в пятый раз она все смешнее и смешнее звучит!! :D
Ваганыч трепает за щеку своего лучшего ученика. :D
Hotab
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  #<1 ... 3314331533163317
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ЛОБ

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