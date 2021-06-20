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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 чер, 2021 15:16
Вкладчик1234 написав: Ой+ написав:
Вже є і Delta+
Так що цей дощ надовго.
А PRO-версия будет?
Ну шутка просто боНба.
И в пятый раз она все смешнее и смешнее звучит!!
Ваганыч трепает за щеку своего лучшего ученика.
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