Вы читать/понимать прочитанное умеете? Из вашей же ссылки: "Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов." Это и есть справка о наличии антител.
А у вас с этим как?.. Тест, _очевидно же_, должен быть негативным
документ, подтверждающий отрицательный результат быстрого теста на антиген – RAT на SARS-CoV-2, который определяют совместно страны Европейского Союза (ссылка), сделанный не более 48 часов до момента пересечения хорватской границы.
[/quote]Вы читать/понимать прочитанное умеете? Из вашей же ссылки: "Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов." Это и есть справка о наличии антител.[/quote]
Это не то же самое.Антитела IgG , образующиеся после болезни или вакцинации должны быть положительные , а тест на антиген-отрицательным
Вы читать/понимать прочитанное умеете? Из вашей же ссылки: "Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов." Это и есть справка о наличии антител.[/quote]
Это не то же самое.Антитела IgG , образующиеся после болезни или вакцинации должны быть положительные , а тест на антиген-отрицательным[/quote] Я в курсе (в отличии от ) -- поэтому и попросил больше информации. Насколько я знаю -- процедура упрощенного проезда в ЕС действует только для граждан того же ЕС. Поэтому "справка о наличии антител" очень похоже на фантазию -- тут хорошо если украинские сертификаты о факцинации признавать будут...