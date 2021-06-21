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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3314331533163317
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 15:16

  Вкладчик1234 написав:
  Ой+ написав:Вже є і Delta+
Індійський штам COVID-19 знову мутував: чим небезпечний Delta+ https://world.segodnya.ua/ua/world/wnew ... 59068.html

Так що цей дощ надовго.

А PRO-версия будет? :D

Ну шутка просто боНба. :lol:
И в пятый раз она все смешнее и смешнее звучит!! :D
Ваганыч трепает за щеку своего лучшего ученика. :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:37

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Можно, но за деньги Греция, Болгария, Хорватия, Албания.

Пруфы -- это не от фонаря набросанный список стран, если что :lol:

Вы читать/понимать прочитанное умеете? Вам же написано, что пруфы - за деньги. Бесплатно только список стран :mrgreen:
  _hunter написав:Хорватия ни о какой "справке" понятия не имеет
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/3/7295909/
:lol:

Вы читать/понимать прочитанное умеете? Из вашей же ссылки:
"Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов." Это и есть справка о наличии антител.

А у вас с этим как?.. Тест, _очевидно же_, должен быть негативным :lol:

документ, подтверждающий отрицательный результат быстрого теста на антиген – RAT на SARS-CoV-2, который определяют совместно страны Европейского Союза (ссылка), сделанный не более 48 часов до момента пересечения хорватской границы.

https://www.coraltravel.ua/poleznaya-in ... 9/croatia/

Вам же написано, что пруфы - за деньги.

В приличном обществе свои слова принято подтверждать...
После "Албания -- член ЕС" уровень доверия к информации -- даже не 0 :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:23

  _hunter написав:Хорватия ни о какой "справке" понятия не имеет
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/3/7295909/
:lol:

[/quote]Вы читать/понимать прочитанное умеете? Из вашей же ссылки:
"Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов." Это и есть справка о наличии антител.[/quote]

Это не то же самое.Антитела IgG , образующиеся после болезни или вакцинации должны быть положительные , а тест на антиген-отрицательным
Tat_888
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:46

  Tat_888 написав:
  _hunter написав:Хорватия ни о какой "справке" понятия не имеет
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/3/7295909/
:lol:

Вы читать/понимать прочитанное умеете? Из вашей же ссылки:
"Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов." Это и есть справка о наличии антител.[/quote]

Это не то же самое.Антитела IgG , образующиеся после болезни или вакцинации должны быть положительные , а тест на антиген-отрицательным[/quote]
Я в курсе (в отличии от :lol: ) -- поэтому и попросил больше информации.
Насколько я знаю -- процедура упрощенного проезда в ЕС действует только для граждан того же ЕС. Поэтому "справка о наличии антител" очень похоже на фантазию -- тут хорошо если украинские сертификаты о факцинации признавать будут...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:24

  _hunter написав:тут хорошо если украинские сертификаты о факцинации признавать будут...


Разумеется, что будут.
Сертификат о вакцинации Пфайзером принимать обязаны.
:mrgreen:


p.s. Инсайд о вакцинации Коронаваком.
Все в порядке живой очереди, то есть Дия - желательно, но вроде не обязательно.
Спрашивают ФИО семейного врача :shock:
То есть получается, что по вашему паспорту и ИД коду ФИО семейного врача "не видят"
Собственно потому, что учет ведется на бумаге.
Эта диджитализация весьма забавна.... :?
Инфа из пункта вакцинации который вне больницы находится.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:47

  justit написав:
  _hunter написав:тут хорошо если украинские сертификаты о факцинации признавать будут...


Разумеется, что будут.
Сертификат о вакцинации Пфайзером принимать обязаны.
:mrgreen:
...

Кто кому обязан?.. -- текст обязательства увидеть можно?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Выезжал в Грецию.
Либо тест, либо прививка, либо справка с антителами. В Украине можно купить на выбор
hume
 
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  #<1 ... 3314331533163317
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