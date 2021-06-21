Додано: Вів 22 чер, 2021 10:46

Tat_888 написав: _hunter написав: Хорватия ни о какой "справке" понятия не имеет

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/3/7295909/

Хорватия ни о какой "справке" понятия не имеет



Вы читать/понимать прочитанное умеете? Из вашей же ссылки:"Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов." Это и есть справка о наличии антител.[/quote]Это не то же самое.Антитела IgG , образующиеся после болезни или вакцинации должны быть положительные , а тест на антиген-отрицательным[/quote]Я в курсе (в отличии от) -- поэтому и попросил больше информации.Насколько я знаю -- процедура упрощенного проезда в ЕС действует только для граждан того же ЕС. Поэтому "справка о наличии антител" очень похоже на фантазию -- тут хорошо если украинские сертификаты о факцинации признавать будут...