Вы читать/понимать прочитанное умеете? Из вашей же ссылки: "Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов." Это и есть справка о наличии антител.
А у вас с этим как?.. Тест, _очевидно же_, должен быть негативным
документ, подтверждающий отрицательный результат быстрого теста на антиген – RAT на SARS-CoV-2, который определяют совместно страны Европейского Союза (ссылка), сделанный не более 48 часов до момента пересечения хорватской границы.
[/quote]Вы читать/понимать прочитанное умеете? Из вашей же ссылки: "Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов." Это и есть справка о наличии антител.[/quote]
Это не то же самое.Антитела IgG , образующиеся после болезни или вакцинации должны быть положительные , а тест на антиген-отрицательным
Вы читать/понимать прочитанное умеете? Из вашей же ссылки: "Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов." Это и есть справка о наличии антител.[/quote]
Это не то же самое.Антитела IgG , образующиеся после болезни или вакцинации должны быть положительные , а тест на антиген-отрицательным[/quote] Я в курсе (в отличии от ) -- поэтому и попросил больше информации. Насколько я знаю -- процедура упрощенного проезда в ЕС действует только для граждан того же ЕС. Поэтому "справка о наличии антител" очень похоже на фантазию -- тут хорошо если украинские сертификаты о факцинации признавать будут...
_hunter написав:тут хорошо если украинские сертификаты о факцинации признавать будут...
Разумеется, что будут. Сертификат о вакцинации Пфайзером принимать обязаны.
p.s. Инсайд о вакцинации Коронаваком. Все в порядке живой очереди, то есть Дия - желательно, но вроде не обязательно. Спрашивают ФИО семейного врача То есть получается, что по вашему паспорту и ИД коду ФИО семейного врача "не видят" Собственно потому, что учет ведется на бумаге. Эта диджитализация весьма забавна.... Инфа из пункта вакцинации который вне больницы находится.
_hunter написав:После "Албания -- член ЕС" уровень доверия к информации -- даже не 0
hunter, прекращайте домысливать и перекручивать В моих сообщениях выделенной фразы не было. Если вам захотелось понять именно так - это ваши проблемы. Мои посты были о том, куда украинцы могут поехать отдыхать за границу без вакцинации. Я не разделяла страны на шенген и не шенген.