Додано: Вів 22 чер, 2021 20:52

zРадио написав: Количество смертей в апреле 2021-го - 68621. Это на целых 49% больше, чем в апреле 2020-го, когда умерло 46223 Количество смертей в апреле 2021-го - 68621. Это на целых 49% больше, чем в апреле 2020-го, когда умерло 46223

Спасибо. За курортами не заметил выход статы апрельской. Статистика, которую мы заслужили.Так а что,никто не рассказал акуительную историю про гигантскую рождаемость 71 год назад в апреле?Где наши рассказы о "середній тривалості життя до смерті"?)))Где наш спад "через півроку від початку пандемії", "бо вони всі недожили півроку,а ті хто вже помер, другий раз через півроку не помре"??И что там у нас о суицидах, недополученной медицинской помощи из-за жёсткого локдауна?))Что это за слив такой "а шо я маю казати"?)))И да,на счёт забордюрья. Они в апреле 2021 закопали на 12% от обычной нормы. А мы, как оказалось, на 49%. Ну теперь их очередь. Они свою волну получили немного позже. Но ведь синхронность никто и не обещал.