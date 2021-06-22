Вы читать/понимать прочитанное умеете? Из вашей же ссылки: "Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов." Это и есть справка о наличии антител.
А у вас с этим как?.. Тест, _очевидно же_, должен быть негативным
документ, подтверждающий отрицательный результат быстрого теста на антиген – RAT на SARS-CoV-2, который определяют совместно страны Европейского Союза (ссылка), сделанный не более 48 часов до момента пересечения хорватской границы.
[/quote]Вы читать/понимать прочитанное умеете? Из вашей же ссылки: "Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов." Это и есть справка о наличии антител.[/quote]
Это не то же самое.Антитела IgG , образующиеся после болезни или вакцинации должны быть положительные , а тест на антиген-отрицательным
Вы читать/понимать прочитанное умеете? Из вашей же ссылки: "Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов." Это и есть справка о наличии антител.[/quote]
Это не то же самое.Антитела IgG , образующиеся после болезни или вакцинации должны быть положительные , а тест на антиген-отрицательным[/quote] Я в курсе (в отличии от ) -- поэтому и попросил больше информации. Насколько я знаю -- процедура упрощенного проезда в ЕС действует только для граждан того же ЕС. Поэтому "справка о наличии антител" очень похоже на фантазию -- тут хорошо если украинские сертификаты о факцинации признавать будут...
_hunter написав:тут хорошо если украинские сертификаты о факцинации признавать будут...
Разумеется, что будут. Сертификат о вакцинации Пфайзером принимать обязаны.
p.s. Инсайд о вакцинации Коронаваком. Все в порядке живой очереди, то есть Дия - желательно, но вроде не обязательно. Спрашивают ФИО семейного врача То есть получается, что по вашему паспорту и ИД коду ФИО семейного врача "не видят" Собственно потому, что учет ведется на бумаге. Эта диджитализация весьма забавна.... Инфа из пункта вакцинации который вне больницы находится.
_hunter написав:После "Албания -- член ЕС" уровень доверия к информации -- даже не 0
hunter, прекращайте домысливать и перекручивать В моих сообщениях выделенной фразы не было. Если вам захотелось понять именно так - это ваши проблемы. Мои посты были о том, куда украинцы могут поехать отдыхать за границу без вакцинации. Я не разделяла страны на шенген и не шенген.
zРадио написав:Количество смертей в апреле 2021-го - 68621. Это на целых 49% больше, чем в апреле 2020-го, когда умерло 46223
Спасибо. За курортами не заметил выход статы апрельской. Статистика, которую мы заслужили. Так а что,никто не рассказал акуительную историю про гигантскую рождаемость 71 год назад в апреле?
Где наши рассказы о "середній тривалості життя до смерті"?))) Где наш спад "через півроку від початку пандемії", "бо вони всі недожили півроку,а ті хто вже помер, другий раз через півроку не помре"?? И что там у нас о суицидах, недополученной медицинской помощи из-за жёсткого локдауна?)) Что это за слив такой "а шо я маю казати"?)))
И да,на счёт забордюрья. Они в апреле 2021 закопали на 12% от обычной нормы. А мы, как оказалось, на 49%. Ну теперь их очередь. Они свою волну получили немного позже. Но ведь синхронность никто и не обещал.
Вкладчик1234 написав: Напомним, что для обычных украинцев в свободном доступе и без очереди есть пока только китайская вакцина Coronavac.
Сегодня позвонила, порадовала подруга. Гос.служащий небольшого ранга. Записали на вакцинацию Пфайзер - это конец! США не только устроили майдан с наколотыми апельсинами, но колют Пфайзер всем гос.служащим и учителям с преподавателями ВУЗов... Больше страхов Стране.юа представить невозможно! )))