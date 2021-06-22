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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3315331633173318
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 06:11

Где-то далеко в̶ ̶з̶а̶б̶о̶р̶д̶ю̶р̶ь̶е̶ заплакал маленький вкладчик. :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 06:31

Коваксин, Ковишилд эффективны против дельта-варианта Covid-19
Выступая на пресс-конференции в Нью-Дели во вторник, министр здравоохранения Раджеш Бхушан сказал, что и Коваксин, и Ковишилд эффективны против высокопереносимого Дельта-варианта коронавируса.
https://www.indiatoday.in/coronavirus-o ... 2021-06-22
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 07:38

  _hunter написав:
  justit написав:
  _hunter написав:тут хорошо если украинские сертификаты о факцинации признавать будут...


Разумеется, что будут.
Сертификат о вакцинации Пфайзером принимать обязаны.
:mrgreen:
...

Кто кому обязан?.. -- текст обязательства увидеть можно?


Охотникам-без-чувства-юмора читать его не нужно :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 07:41

  stm написав: но колют Пфайзер всем гос.служащим и учителям с преподавателями ВУЗов... Больше страхов Стране.юа представить невозможно! )))


Получается - остальные, кто не входит в множество, им не положено Пфайзер 8)
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:10

  justit написав:
  stm написав: но колют Пфайзер всем гос.служащим и учителям с преподавателями ВУЗов... Больше страхов Стране.юа представить невозможно! )))


Получается - остальные, кто не входит в множество, им не положено Пфайзер 8)

Знакомая учительница сказала, что им кололи covi-shit.
Так утверждения stm без пруфов - ничем не подтвержденные слухи.
Кстати, на рф тоже пошла волна "разоблачений" о том, что люди шли на "идеологически правильный" новичок-В, а по факту вкололи непонятно что. Думаете у нас не могут пообещать пфайзер, а вколоть "украинскую вакцину"?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:53

  justit написав:
  stm написав: но колют Пфайзер всем гос.служащим и учителям с преподавателями ВУЗов... Больше страхов Стране.юа представить невозможно! )))


Получается - остальные, кто не входит в множество, им не положено Пфайзер 8)

Скоро китайскую вакцину проколят всем страждущим. А желающих на нее не очень много осталось. И хрен остальных заставишь прийти за китайцем в очередной выставочный центр.
К концу года, думаю, вакцины начнут появляться у частников. Вот тогда и будет выбор. Сначала по лошадиным прайсам, но с каждым месяцем цена будет становиться все более вменяемой.
antey1969
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  #<1 ... 3315331633173318
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