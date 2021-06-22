Коваксин, Ковишилд эффективны против дельта-варианта Covid-19 Выступая на пресс-конференции в Нью-Дели во вторник, министр здравоохранения Раджеш Бхушан сказал, что и Коваксин, и Ковишилд эффективны против высокопереносимого Дельта-варианта коронавируса. https://www.indiatoday.in/coronavirus-o ... 2021-06-22
stm написав: но колют Пфайзер всем гос.служащим и учителям с преподавателями ВУЗов... Больше страхов Стране.юа представить невозможно! )))
Получается - остальные, кто не входит в множество, им не положено Пфайзер
Знакомая учительница сказала, что им кололи covi-shit. Так утверждения stm без пруфов - ничем не подтвержденные слухи. Кстати, на рф тоже пошла волна "разоблачений" о том, что люди шли на "идеологически правильный" новичок-В, а по факту вкололи непонятно что. Думаете у нас не могут пообещать пфайзер, а вколоть "украинскую вакцину"?
stm написав: но колют Пфайзер всем гос.служащим и учителям с преподавателями ВУЗов... Больше страхов Стране.юа представить невозможно! )))
Получается - остальные, кто не входит в множество, им не положено Пфайзер
Скоро китайскую вакцину проколят всем страждущим. А желающих на нее не очень много осталось. И хрен остальных заставишь прийти за китайцем в очередной выставочный центр. К концу года, думаю, вакцины начнут появляться у частников. Вот тогда и будет выбор. Сначала по лошадиным прайсам, но с каждым месяцем цена будет становиться все более вменяемой.
_hunter написав:После "Албания -- член ЕС" уровень доверия к информации -- даже не 0
hunter, прекращайте домысливать и перекручивать В моих сообщениях выделенной фразы не было. Если вам захотелось понять именно так - это ваши проблемы. Мои посты были о том, куда украинцы могут поехать отдыхать за границу без вакцинации. Я не разделяла страны на шенген и не шенген.
Странно: а в сообщении, на которое, собственно, ответ был -- это было четко сказанно... Или, как обычно, ответ был "от фонаря" -- и не мне и не по теме?