hunter, вы с какой целью перекручиваете мои слова? Здесь многие умеют читать и понимать правильно.
Ваше "а я про шенген ничего не говорила" и мое «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» – это не одно и то же.
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Додано: Сер 23 чер, 2021 11:56
hunter, вы с какой целью перекручиваете мои слова? Здесь многие умеют читать и понимать правильно.
Ваше "а я про шенген ничего не говорила" и мое «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» – это не одно и то же.
Додано: Сер 23 чер, 2021 12:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 23 чер, 2021 12:32
Что именно я перекручиваю?
Начало разговора.
На что идет ответ:
Если разговор все время был про шенген -- вывод про Албанию может быть только один.
И это «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» очень сильно на попытку съехать похоже...
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:09
Вы можете понимать как угодно, но утверждать, что я сказала именно так, как вы поняли, причем вы эти свои фразы приводите в кавычках как цитаты из моих постов, где написано совершенно иначе.
Надеюсь, мы закончили этот срач, т.е. спор..
П.С. Вопрос для всех - Как по-вашему, с чем связан рост заболеваемости ковидом в Украине в эти дни?
Додано: Сер 23 чер, 2021 13:30
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