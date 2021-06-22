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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3316331733183319
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:56

  _hunter написав:
  justit написав:
  fler написав:hunter, прекращайте домысливать и перекручивать :evil:


Дабы избегать недопониманий, нужно делать вот так :)
...

Именно! После этого:
Зображення
фразы "а я про шенген ничего не говорила" выглядят вдвойне смешно :lol:


hunter, вы с какой целью перекручиваете мои слова? Здесь многие умеют читать и понимать правильно.
  fler написав:Мои посты были о том, куда украинцы могут поехать отдыхать за границу без вакцинации. Я не разделяла страны на шенген и не шенген.


Ваше "а я про шенген ничего не говорила" и мое «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» – это не одно и то же.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:32

  fler написав:... вы с какой целью перекручиваете мои слова?
...
Ваше "а я про шенген ничего не говорила" и мое «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» – это не одно и то же.


Что именно я перекручиваю?
Начало разговора.
  _hunter написав:
  fler написав:
  _hunter написав:... для выезда/въезда в "шенген" нужен будет _паспорт вакцинации_.

... Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. И по справке о наличии антител тоже можно ехать.
...

Пруфы можно?..

На что идет ответ:
  fler написав:Можно, ... Албания.

Если разговор все время был про шенген -- вывод про Албанию может быть только один.
И это «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» очень сильно на попытку съехать похоже...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:09

  _hunter написав:
  fler написав:... вы с какой целью перекручиваете мои слова?
...


Что именно я перекручиваю?
...
Если разговор все время был про шенген -- вывод про Албанию может быть только один.
И это «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» очень сильно на попытку съехать похоже...


Вы можете понимать как угодно, но утверждать, что я сказала именно так, как вы поняли, причем вы эти свои фразы приводите в кавычках как цитаты из моих постов, где написано совершенно иначе.
Надеюсь, мы закончили этот срач, т.е. спор..

П.С. Вопрос для всех - Как по-вашему, с чем связан рост заболеваемости ковидом в Украине в эти дни?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:30

  fler написав:... причем вы эти свои фразы приводите в кавычках как цитаты из моих постов, где написано совершенно иначе.
...

Аж прямо интересно стало: там ровно две цитаты -- в каких из них "написано совершенно иначе"?
_hunter
 
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