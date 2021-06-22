Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 11:56
_hunter написав: justit написав: fler написав:
hunter, прекращайте домысливать и перекручивать
Дабы избегать недопониманий, нужно делать вот так
...
Именно! После этого:
фразы "а я про шенген ничего не говорила" выглядят вдвойне смешно
hunter, вы с какой целью перекручиваете мои слова? Здесь многие умеют читать и понимать правильно.
fler написав:
Мои посты были о том, куда украинцы могут поехать отдыхать за границу без вакцинации. Я не разделяла страны на шенген и не шенген.
Ваше "а я про шенген ничего не говорила" и мое «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» – это не одно и то же.
fler
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:25
Мизантрóп
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:32
fler написав:
... вы с какой целью перекручиваете мои слова?
...
Ваше "а я про шенген ничего не говорила" и мое «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» – это не одно и то же.
Что именно я перекручиваю?
Начало разговора.
_hunter написав: fler написав: _hunter написав:
... для выезда/въезда в "шенген" нужен будет _паспорт вакцинации_.
... Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. И по справке о наличии антител тоже можно ехать.
...
Пруфы можно?..
На что идет ответ:
fler написав:
Можно, ... Албания.
Если разговор все время был про шенген -- вывод про Албанию может быть только один.
И это «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» очень сильно на попытку съехать похоже...
_hunter
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:09
_hunter написав: fler написав:
... вы с какой целью перекручиваете мои слова?
...
Что именно я перекручиваю?
...
Если разговор все время был про шенген -- вывод про Албанию может быть только один.
И это «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» очень сильно на попытку съехать похоже...
Вы можете понимать как угодно, но утверждать, что я сказала именно так, как вы поняли, причем вы эти
свои
фразы приводите в кавычках как цитаты из моих постов, где написано совершенно иначе.
Надеюсь, мы закончили этот срач, т.е. спор..
П.С. Вопрос для всех - Как по-вашему, с чем связан рост заболеваемости ковидом в Украине в эти дни?
fler
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:30
fler написав:
... причем вы эти
свои
фразы приводите в кавычках как цитаты из моих постов, где написано совершенно иначе.
...
Аж прямо интересно стало: там ровно две цитаты -- в каких из них "написано совершенно иначе"?
_hunter
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:59
fler написав:
с чем связан рост заболеваемости ковидом в Украине в эти дни
Стало жарко, много дорожной пыли. А как известно от гуру вкладчика,именно в дорожной пыли он и живёт. Тесты показывали.
Hotab
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Додано: Сер 23 чер, 2021 14:55
Мизантрóп написав: Hotab написав: fler написав:
с чем связан рост заболеваемости ковидом в Украине в эти дни
Стало жарко, много дорожной пыли. А как известно от гуру вкладчика,именно в дорожной пыли он и живёт. Тесты показывали.
пыль ещё и астраханская,по вкусу чувствуется
Астраханская - не компот. Белая колумбийская - вот где настоящие приходы.
К примеру, Ляшко с Радуцким под ее воздействием узрели, что ковид побежден, и систему здравоохранения можно спокойно хоронить.
antey1969
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