Додано: Сер 23 чер, 2021 13:09

_hunter написав: fler написав: ... вы с какой целью перекручиваете мои слова?

...

... вы с какой целью перекручиваете мои слова?...



Что именно я перекручиваю?

...

Если разговор все время был про шенген -- вывод про Албанию может быть только один.

И это «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» очень сильно на попытку съехать похоже... Что именно я перекручиваю?...Если разговор все время был про шенген -- вывод про Албанию может быть только один.И это «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» очень сильно на попытку съехать похоже...

свои

Вы можете понимать как угодно, но утверждать, что я сказала именно так, как вы поняли, причем вы этифразы приводите в кавычках как цитаты из моих постов, где написано совершенно иначе.Надеюсь, мы закончили этот срач, т.е. спор..П.С. Вопрос для всех - Как по-вашему, с чем связан рост заболеваемости ковидом в Украине в эти дни?