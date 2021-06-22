stm написав: но колют Пфайзер всем гос.служащим и учителям с преподавателями ВУЗов... Больше страхов Стране.юа представить невозможно! )))
Получается - остальные, кто не входит в множество, им не положено Пфайзер
Знакомая учительница сказала, что им кололи covi-shit. Так утверждения stm без пруфов - ничем не подтвержденные слухи. Кстати, на рф тоже пошла волна "разоблачений" о том, что люди шли на "идеологически правильный" новичок-В, а по факту вкололи непонятно что. Думаете у нас не могут пообещать пфайзер, а вколоть "украинскую вакцину"?