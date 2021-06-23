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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3317331833193320
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:05

  justit написав:...
Капец, я картинку рисовал, а Вы все равно не поняли :D

Ну так никто ж не запрещает текстом сопроводить...
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:07

  Вкладчик1234 написав:
  justit написав:
  stm написав: но колют Пфайзер всем гос.служащим и учителям с преподавателями ВУЗов... Больше страхов Стране.юа представить невозможно! )))


Получается - остальные, кто не входит в множество, им не положено Пфайзер 8)

Знакомая учительница сказала, что им кололи covi-shit.
Так утверждения stm без пруфов - ничем не подтвержденные слухи.
Кстати, на рф тоже пошла волна "разоблачений" о том, что люди шли на "идеологически правильный" новичок-В, а по факту вкололи непонятно что. Думаете у нас не могут пообещать пфайзер, а вколоть "украинскую вакцину"?

Ваще капец, неподвержденные слухи говорят, что всем коллективам более 50 человек Пфайзер...
https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  justit написав:
  stm написав: но колют Пфайзер всем гос.служащим и учителям с преподавателями ВУЗов... Больше страхов Стране.юа представить невозможно! )))


Получается - остальные, кто не входит в множество, им не положено Пфайзер 8)

Знакомая учительница сказала, что им кололи covi-shit.
Так утверждения stm без пруфов - ничем не подтвержденные слухи.
Кстати, на рф тоже пошла волна "разоблачений" о том, что люди шли на "идеологически правильный" новичок-В, а по факту вкололи непонятно что. Думаете у нас не могут пообещать пфайзер, а вколоть "украинскую вакцину"?
Зачем сравнивать Украину и россию?
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  #<1 ... 3317331833193320
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