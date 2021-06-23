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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3318331933203321>
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:05

  justit написав:...
Капец, я картинку рисовал, а Вы все равно не поняли :D

Ну так никто ж не запрещает текстом сопроводить...
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:07

  Вкладчик1234 написав:
  justit написав:
  stm написав: но колют Пфайзер всем гос.служащим и учителям с преподавателями ВУЗов... Больше страхов Стране.юа представить невозможно! )))


Получается - остальные, кто не входит в множество, им не положено Пфайзер 8)

Знакомая учительница сказала, что им кололи covi-shit.
Так утверждения stm без пруфов - ничем не подтвержденные слухи.
Кстати, на рф тоже пошла волна "разоблачений" о том, что люди шли на "идеологически правильный" новичок-В, а по факту вкололи непонятно что. Думаете у нас не могут пообещать пфайзер, а вколоть "украинскую вакцину"?

Ваще капец, неподвержденные слухи говорят, что всем коллективам более 50 человек Пфайзер...
https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
  justit написав:
  stm написав: но колют Пфайзер всем гос.служащим и учителям с преподавателями ВУЗов... Больше страхов Стране.юа представить невозможно! )))


Получается - остальные, кто не входит в множество, им не положено Пфайзер 8)

Знакомая учительница сказала, что им кололи covi-shit.
Так утверждения stm без пруфов - ничем не подтвержденные слухи.
Кстати, на рф тоже пошла волна "разоблачений" о том, что люди шли на "идеологически правильный" новичок-В, а по факту вкололи непонятно что. Думаете у нас не могут пообещать пфайзер, а вколоть "украинскую вакцину"?
Зачем сравнивать Украину и россию?
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:40

Я смотрю знания маркетологов названий стран закончились, и маркировка версий пошла буквами: альфа-бета-...-дельта? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:43

  Binimovich написав:Зачем сравнивать Украину и россию?

Например потому что во многом Украина (керманычи) до сих пор тупо копирует рф.
(Или по указке кураторов делает "на зло" тупо противоположно. Неважно: правильно или нет. Главное - чтоб не як у москалив)

Поэтому наблюдая "как там" - можно с определенной долей вероятности прогнозировать как будет у нас
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:45

  Hotab написав:
  fler написав:с чем связан рост заболеваемости ковидом в Украине в эти дни

Стало жарко, много дорожной пыли. А как известно от гуру вкладчика,именно в дорожной пыли он и живёт. Тесты показывали.

Тесты уже научились отличать пыль дорог, от слюны ковидника, или слюны здорового? Или всё так же показывают рандомные результаты?

То, что тесты показывают "отрицаловку" у почти 100% ковидника, и находят ковид в коре баобаба - это гуру вкладчик виноват?
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:50

  Вкладчик1234 написав:Я смотрю знания маркетологов названий стран закончились, и маркировка версий пошла буквами: альфа-бета-...-дельта? :)

Это проделки журналистов, что бы Вам было о чём говорить. Реально названия штама по ВОЗ B.1.617 ;) вот тут Вкладчикам до бесконечности можно радоваться/возмущаться/шутить и т.д. - весь спектр эмоций страны.юа, как и штамов короновируса, не передать ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:56

Обсуждается на ветке много чего.
Можно конкретный вопрос.
Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак.
Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана).
Стоит ли делать?
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:это гуру вкладчик виноват?

Нет. Он виноват в том, что генерит бредятинку. От того, что окись свинца сладкий на вкус, сахар не становится poison. Но смотрю тебе все это очень сложно.

  Binimovich написав:Зачем сравнивать Украину и россию?

А что поделть, если "знакомая учительница" из Рязани. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:00

  Вкладчик1234 написав:
  Binimovich написав:Зачем сравнивать Украину и россию?

Например потому что во многом Украина (керманычи) до сих пор тупо копирует рф.
(Или по указке кураторов делает "на зло" тупо противоположно. Неважно: правильно или нет. Главное - чтоб не як у москалив)

Поэтому наблюдая "как там" - можно с определенной долей вероятности прогнозировать как будет у нас

Непонятно. Как можно прогнозировать, когда могут копировать, а могут "на зло тупо противоположно"?

Это что-то из школы Будивельныка. ))) С вероятностью 50% прогнозы))
Hotab
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