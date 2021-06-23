stm написав: но колют Пфайзер всем гос.служащим и учителям с преподавателями ВУЗов... Больше страхов Стране.юа представить невозможно! )))
Получается - остальные, кто не входит в множество, им не положено Пфайзер
Знакомая учительница сказала, что им кололи covi-shit. Так утверждения stm без пруфов - ничем не подтвержденные слухи. Кстати, на рф тоже пошла волна "разоблачений" о том, что люди шли на "идеологически правильный" новичок-В, а по факту вкололи непонятно что. Думаете у нас не могут пообещать пфайзер, а вколоть "украинскую вакцину"?
stm написав: но колют Пфайзер всем гос.служащим и учителям с преподавателями ВУЗов... Больше страхов Стране.юа представить невозможно! )))
Получается - остальные, кто не входит в множество, им не положено Пфайзер
Знакомая учительница сказала, что им кололи covi-shit. Так утверждения stm без пруфов - ничем не подтвержденные слухи. Кстати, на рф тоже пошла волна "разоблачений" о том, что люди шли на "идеологически правильный" новичок-В, а по факту вкололи непонятно что. Думаете у нас не могут пообещать пфайзер, а вколоть "украинскую вакцину"?
Binimovich написав:Зачем сравнивать Украину и россию?
Например потому что во многом Украина (керманычи) до сих пор тупо копирует рф. (Или по указке кураторов делает "на зло" тупо противоположно. Неважно: правильно или нет. Главное - чтоб не як у москалив)
Поэтому наблюдая "как там" - можно с определенной долей вероятности прогнозировать как будет у нас
Вкладчик1234 написав:Я смотрю знания маркетологов названий стран закончились, и маркировка версий пошла буквами: альфа-бета-...-дельта?
Это проделки журналистов, что бы Вам было о чём говорить. Реально названия штама по ВОЗ B.1.617 вот тут Вкладчикам до бесконечности можно радоваться/возмущаться/шутить и т.д. - весь спектр эмоций страны.юа, как и штамов короновируса, не передать
Обсуждается на ветке много чего. Можно конкретный вопрос. Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак. Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана). Стоит ли делать?
Binimovich написав:Зачем сравнивать Украину и россию?
Например потому что во многом Украина (керманычи) до сих пор тупо копирует рф. (Или по указке кураторов делает "на зло" тупо противоположно. Неважно: правильно или нет. Главное - чтоб не як у москалив)
Поэтому наблюдая "как там" - можно с определенной долей вероятности прогнозировать как будет у нас
Непонятно. Как можно прогнозировать, когда могут копировать, а могут "на зло тупо противоположно"?
Это что-то из школы Будивельныка. ))) С вероятностью 50% прогнозы))