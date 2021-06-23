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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3318331933203321
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:06

Ладно, вкладчика обсудили.
А что скажут короно-пропагандисты по поводу вполне практического вопроса ЛАДа?
С одной стороны "аааааа, мы все умрём". С другой: "китайская вакцина, и не всё так однозначно".
Какой вариант выберут уважаемые Х-перты, и почему? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:13

До Олександрівської лікарні госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину, які нещодавно повернулись з Росії. У них виявили штам коронавірусу "Дельта" ("індійський")
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:55

  Ukrainian написав:До Олександрівської лікарні госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину, які нещодавно повернулись з Росії. У них виявили штам коронавірусу "Дельта" ("індійський")

Видел эту новость. Интересно в какой способ был детализирован этот конкретный штамм у больных.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:04

  Вкладчик1234 написав:Ладно, вкладчика обсудили.
А что скажут короно-пропагандисты по поводу вполне практического вопроса ЛАДа?
С одной стороны "аааааа, мы все умрём". С другой: "китайская вакцина, и не всё так однозначно".
Какой вариант выберут уважаемые Х-перты, и почему? :)

Дело не в "аааааа, мы все умрём" и не в том, что вакцина китайская.
Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%.
Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.
С другой стороны, будет ли другая вакцина? И когда?
Вот поэтому и вопрос.
Антей, IgA, что скажете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:08

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:Ладно, вкладчика обсудили.
А что скажут короно-пропагандисты по поводу вполне практического вопроса ЛАДа?
С одной стороны "аааааа, мы все умрём". С другой: "китайская вакцина, и не всё так однозначно".
Какой вариант выберут уважаемые Х-перты, и почему? :)

Дело не в "аааааа, мы все умрём" и не в том, что вакцина китайская.
Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%.
Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.
Вот поэтому и вопрос.

Если верить короно-пропагандистам - то "мы все умрём". Поэтому нужно использовать любой шанс, даже вакцину с 1% эффективности (чтоб не попасть в число 99% "неудачников", которые станут декорациями к фильму "как в Бергамо")
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:12

  Вкладчик1234 написав:... нужно использовать любой шанс, даже вакцину с 1% эффективности (чтоб не попасть в число 99% "неудачников", которые станут декорациями к фильму "как в Бергамо")

При 1% эффективности как раз вероятнее всего попасть "в число 99% "неудачников".
Да и ВОЗ требует эффективность не менее 50%.
ЛАД
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  #<1 ... 3318331933203321
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