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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3319332033213322> Додано: Сер 23 чер, 2021 19:06

А что скажут короно-пропагандисты по поводу вполне практического вопроса ЛАДа?

С одной стороны "аааааа, мы все умрём". С другой: "китайская вакцина, и не всё так однозначно".

Какой вариант выберут уважаемые Х-перты, и почему? Ладно, вкладчика обсудили.А что скажут короно-пропагандисты по поводу вполне практического вопроса ЛАДа?С одной стороны "аааааа, мы все умрём". С другой: "китайская вакцина, и не всё так однозначно".Какой вариант выберут уважаемые Х-перты, и почему? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14782 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8029 раз. Подякували: 3896 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 19:13 До Олександрівської лікарні госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину, які нещодавно повернулись з Росії. У них виявили штам коронавірусу "Дельта" ("індійський") Ukrainian

Повідомлень: 9904 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 684 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 19:55 Ukrainian написав: До Олександрівської лікарні госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину, які нещодавно повернулись з Росії. У них виявили штам коронавірусу "Дельта" ("індійський") До Олександрівської лікарні госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину, які нещодавно повернулись з Росії. У них виявили штам коронавірусу "Дельта" ("індійський")

Видел эту новость. Интересно в какой способ был детализирован этот конкретный штамм у больных. Видел эту новость. Интересно в какой способ был детализирован этот конкретный штамм у больных. tumos Повідомлень: 1726 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 21:04 Вкладчик1234 написав: Ладно, вкладчика обсудили.

А что скажут короно-пропагандисты по поводу вполне практического вопроса ЛАДа?

С одной стороны "аааааа, мы все умрём". С другой: "китайская вакцина, и не всё так однозначно".

Какой вариант выберут уважаемые Х-перты, и почему? Ладно, вкладчика обсудили.А что скажут короно-пропагандисты по поводу вполне практического вопроса ЛАДа?С одной стороны "аааааа, мы все умрём". С другой: "китайская вакцина, и не всё так однозначно".Какой вариант выберут уважаемые Х-перты, и почему?

Дело не в "аааааа, мы все умрём" и не в том, что вакцина китайская.

Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%.

Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.

С другой стороны, будет ли другая вакцина? И когда?

Вот поэтому и вопрос.

Антей, IgA, что скажете? Дело не в "аааааа, мы все умрём" и не в том, что вакцина китайская.Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%.Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.С другой стороны, будет ли другая вакцина? И когда?Вот поэтому и вопрос.Антей, IgA, что скажете? ЛАД 2 Повідомлень: 18961 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4774 раз. Подякували: 4422 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 21:08 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: Ладно, вкладчика обсудили.

А что скажут короно-пропагандисты по поводу вполне практического вопроса ЛАДа?

С одной стороны "аааааа, мы все умрём". С другой: "китайская вакцина, и не всё так однозначно".

Какой вариант выберут уважаемые Х-перты, и почему? Ладно, вкладчика обсудили.А что скажут короно-пропагандисты по поводу вполне практического вопроса ЛАДа?С одной стороны "аааааа, мы все умрём". С другой: "китайская вакцина, и не всё так однозначно".Какой вариант выберут уважаемые Х-перты, и почему?

Дело не в "аааааа, мы все умрём" и не в том, что вакцина китайская.

Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%.

Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.

Вот поэтому и вопрос. Дело не в "аааааа, мы все умрём" и не в том, что вакцина китайская.Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%.Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.Вот поэтому и вопрос.

Если верить короно-пропагандистам - то "мы все умрём". Поэтому нужно использовать любой шанс, даже вакцину с 1% эффективности (чтоб не попасть в число 99% "неудачников", которые станут декорациями к фильму "как в Бергамо") Если верить короно-пропагандистам - то "мы все умрём". Поэтому нужно использовать любой шанс, даже вакцину с 1% эффективности (чтоб не попасть в число 99% "неудачников", которые станут декорациями к фильму "как в Бергамо") Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14782 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8029 раз. Подякували: 3896 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 21:12 Вкладчик1234 написав: ... нужно использовать любой шанс, даже вакцину с 1% эффективности (чтоб не попасть в число 99% "неудачников", которые станут декорациями к фильму "как в Бергамо") ... нужно использовать любой шанс, даже вакцину с 1% эффективности (чтоб не попасть в число 99% "неудачников", которые станут декорациями к фильму "как в Бергамо")

При 1% эффективности как раз вероятнее всего попасть "в число 99% "неудачников".

Да и ВОЗ требует эффективность не менее 50%. При 1% эффективности как раз вероятнее всего попасть "в число 99% "неудачников".Да и ВОЗ требует эффективность не менее 50%. ЛАД 2 Повідомлень: 18961 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4774 раз. Подякували: 4422 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 21:16 _hunter написав: fler написав: ... вы с какой целью перекручиваете мои слова?

...

Ваше "а я про шенген ничего не говорила" и мое «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» – это не одно и то же. ... вы с какой целью перекручиваете мои слова?...Ваше "а я про шенген ничего не говорила" и мое «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» – это не одно и то же.



Что именно я перекручиваю?

Начало разговора.

_hunter написав: _hunter написав: ... для выезда/въезда в "шенген" нужен будет _паспорт вакцинации_. ... для выезда/въезда в "шенген" нужен будет _паспорт вакцинации_. fler написав: ... Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. И по справке о наличии антител тоже можно ехать.

... ... Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. И по справке о наличии антител тоже можно ехать....

Пруфы можно?.. Пруфы можно?..

На что идет ответ:

fler написав: Можно, ... Албания. Можно, ... Албания.

Если разговор все время был про шенген -- вывод про Албанию может быть только один.

И это «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» очень сильно на попытку съехать похоже... Что именно я перекручиваю?Начало разговора.На что идет ответ:Если разговор все время был про шенген -- вывод про Албанию может быть только один.И это «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» очень сильно на попытку съехать похоже...

это работа в газконторе так влияет или туда спецотбор проводят?

Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. Т.е. есть страны шенгена куда можно и без паспорта вакцинации проехать.

И по справке о наличии антител тоже можно ехать. Т.е. есть ряд стран, в том числе и не шенген (Албания), куда можно только со справкой ехать.

А есть страны куда можно и без справок и без паспортов вакцинации ехать...



Так понятнее? это работа в газконторе так влияет или туда спецотбор проводят?Т.е. есть страны шенгена куда можно и без паспорта вакцинации проехать.Т.е. есть ряд стран, в том числе и не шенген (Албания), куда можно только со справкой ехать.А есть страны куда можно и без справок и без паспортов вакцинации ехать...Так понятнее? ol_zy

Повідомлень: 6884 З нами з: 20.01.15 Подякував: 411 раз. Подякували: 690 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 21:52 ol_zy написав: это работа в газконторе так влияет или туда спецотбор проводят?

Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. Т.е. есть страны шенгена куда можно и без паспорта вакцинации проехать.

И по справке о наличии антител тоже можно ехать. Т.е. есть ряд стран, в том числе и не шенген (Албания), куда можно только со справкой ехать.

А есть страны куда можно и без справок и без паспортов вакцинации ехать...



Так понятнее? это работа в газконторе так влияет или туда спецотбор проводят?Т.е. есть страны шенгена куда можно и без паспорта вакцинации проехать.Т.е. есть ряд стран, в том числе и не шенген (Албания), куда можно только со справкой ехать.А есть страны куда можно и без справок и без паспортов вакцинации ехать...Так понятнее?

Ни одна страна ЕС не требует паспорта вакцинации как обязательного обсуждали на всех уровнях, пришли к выводу что нарушение прав и свобод. Поэтому зелёный паспорт с кьюар кодом утверждён, есть, но не обязателен для граждан. Ни одна страна ЕС не требует паспорта вакцинации как обязательногообсуждали на всех уровнях, пришли к выводу что нарушение прав и свобод. Поэтому зелёный паспорт с кьюар кодом утверждён, есть, но не обязателен для граждан. stm

Повідомлень: 2821 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 21:59 ol_zy написав: .....

Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. Т.е. есть страны шенгена куда можно и без паспорта вакцинации проехать.

И по справке о наличии антител тоже можно ехать. Т.е. есть ряд стран, в том числе и не шенген (Албания), куда можно только со справкой ехать.

А есть страны куда можно и без справок и без паспортов вакцинации ехать...



Так понятнее? .....Т.е. есть страны шенгена куда можно и без паспорта вакцинации проехать.Т.е. есть ряд стран, в том числе и не шенген (Албания), куда можно только со справкой ехать.А есть страны куда можно и без справок и без паспортов вакцинации ехать...Так понятнее?

И в какие страны шенгена сегодня можно ехать просто как туристу? И в какие страны шенгена сегодня можно ехать просто как туристу? ЛАД 2 Повідомлень: 18961 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4774 раз. Подякували: 4422 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 22:05

Астразенека похоже все, против штамма дельта - бесполезна. Очевидно, что и московский новичок (почти аналог астры) - тоже бесполезен. Schmit

Повідомлень: 2215 З нами з: 08.09.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3319332033213322> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 23 чер, 2021 10:39