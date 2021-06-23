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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3319332033213322>
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:06

Ладно, вкладчика обсудили.
А что скажут короно-пропагандисты по поводу вполне практического вопроса ЛАДа?
С одной стороны "аааааа, мы все умрём". С другой: "китайская вакцина, и не всё так однозначно".
Какой вариант выберут уважаемые Х-перты, и почему? :)
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:13

До Олександрівської лікарні госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину, які нещодавно повернулись з Росії. У них виявили штам коронавірусу "Дельта" ("індійський")
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:55

  Ukrainian написав:До Олександрівської лікарні госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину, які нещодавно повернулись з Росії. У них виявили штам коронавірусу "Дельта" ("індійський")

Видел эту новость. Интересно в какой способ был детализирован этот конкретный штамм у больных.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:04

  Вкладчик1234 написав:Ладно, вкладчика обсудили.
А что скажут короно-пропагандисты по поводу вполне практического вопроса ЛАДа?
С одной стороны "аааааа, мы все умрём". С другой: "китайская вакцина, и не всё так однозначно".
Какой вариант выберут уважаемые Х-перты, и почему? :)

Дело не в "аааааа, мы все умрём" и не в том, что вакцина китайская.
Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%.
Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.
С другой стороны, будет ли другая вакцина? И когда?
Вот поэтому и вопрос.
Антей, IgA, что скажете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:08

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:Ладно, вкладчика обсудили.
А что скажут короно-пропагандисты по поводу вполне практического вопроса ЛАДа?
С одной стороны "аааааа, мы все умрём". С другой: "китайская вакцина, и не всё так однозначно".
Какой вариант выберут уважаемые Х-перты, и почему? :)

Дело не в "аааааа, мы все умрём" и не в том, что вакцина китайская.
Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%.
Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.
Вот поэтому и вопрос.

Если верить короно-пропагандистам - то "мы все умрём". Поэтому нужно использовать любой шанс, даже вакцину с 1% эффективности (чтоб не попасть в число 99% "неудачников", которые станут декорациями к фильму "как в Бергамо")
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:12

  Вкладчик1234 написав:... нужно использовать любой шанс, даже вакцину с 1% эффективности (чтоб не попасть в число 99% "неудачников", которые станут декорациями к фильму "как в Бергамо")

При 1% эффективности как раз вероятнее всего попасть "в число 99% "неудачников".
Да и ВОЗ требует эффективность не менее 50%.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:16

  _hunter написав:
  fler написав:... вы с какой целью перекручиваете мои слова?
...
Ваше "а я про шенген ничего не говорила" и мое «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» – это не одно и то же.


Что именно я перекручиваю?
Начало разговора.
  _hunter написав:
  _hunter написав:... для выезда/въезда в "шенген" нужен будет _паспорт вакцинации_.
  fler написав:... Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. И по справке о наличии антител тоже можно ехать.
...

Пруфы можно?..

На что идет ответ:
  fler написав:Можно, ... Албания.

Если разговор все время был про шенген -- вывод про Албанию может быть только один.
И это «Я не разделяла страны на шенген и не шенген» очень сильно на попытку съехать похоже...

это работа в газконторе так влияет или туда спецотбор проводят?
Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. Т.е. есть страны шенгена куда можно и без паспорта вакцинации проехать.
И по справке о наличии антител тоже можно ехать. Т.е. есть ряд стран, в том числе и не шенген (Албания), куда можно только со справкой ехать.
А есть страны куда можно и без справок и без паспортов вакцинации ехать...

Так понятнее?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:52

  ol_zy написав:это работа в газконторе так влияет или туда спецотбор проводят?
Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. Т.е. есть страны шенгена куда можно и без паспорта вакцинации проехать.
И по справке о наличии антител тоже можно ехать. Т.е. есть ряд стран, в том числе и не шенген (Албания), куда можно только со справкой ехать.
А есть страны куда можно и без справок и без паспортов вакцинации ехать...

Так понятнее?

Ни одна страна ЕС не требует паспорта вакцинации как обязательного ;) обсуждали на всех уровнях, пришли к выводу что нарушение прав и свобод. Поэтому зелёный паспорт с кьюар кодом утверждён, есть, но не обязателен для граждан.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:59

  ol_zy написав:.....
Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. Т.е. есть страны шенгена куда можно и без паспорта вакцинации проехать.
И по справке о наличии антител тоже можно ехать. Т.е. есть ряд стран, в том числе и не шенген (Албания), куда можно только со справкой ехать.
А есть страны куда можно и без справок и без паспортов вакцинации ехать...

Так понятнее?

И в какие страны шенгена сегодня можно ехать просто как туристу?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:05


Астразенека похоже все, против штамма дельта - бесполезна. Очевидно, что и московский новичок (почти аналог астры) - тоже бесполезен.
Schmit
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