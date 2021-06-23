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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3319332033213322
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:И в какие страны шенгена сегодня можно ехать просто как туристу?

Греция вроде.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:26

Ковидологи слились от простого практического вопроса ЛАДа
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:28

  ЛАД написав:Обсуждается на ветке много чего.
Можно конкретный вопрос.
Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак.
Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана).
Стоит ли делать?

Если в ближайшие полгода планируете Европу, то лучше не делать, если не в планах, то вакцинируйтесь тем что есть
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:31

Посмотрите как тестируют в цивилизованных странах на ковид из за шести случаев Заболевания https://www.facebook.com/10000147115919 ... 65966/?d=n
choca
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:33

  ЛАД написав:Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%.
Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.


Учитывая вспышки заболеваемости на привитых китайской вакциной Сейшелах и Бахрейне думаю бразильские цифры ближе к реальности. Снижение количества смертельных случаев было отмечено во всех исследованиях так что лучше чем ничего.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:42

  ЛАД написав:Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%.
Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.
С другой стороны, будет ли другая вакцина? И когда?
Вот поэтому и вопрос.

ВОЗ одобрил вакцину.
https://worldhealthorganization.cmail19 ... 56C00C2519

Знаю врачей и медсестер, которые привились дважды. Инактивированная. А так кто возьмет на себя ответственнось давать совет ? Сами решайте, сами отвечайте. )
tumos
 
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