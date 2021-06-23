ЛАД написав:Обсуждается на ветке много чего. Можно конкретный вопрос. Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак. Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана). Стоит ли делать?
Если в ближайшие полгода планируете Европу, то лучше не делать, если не в планах, то вакцинируйтесь тем что есть
ЛАД написав:Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%. Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.
Учитывая вспышки заболеваемости на привитых китайской вакциной Сейшелах и Бахрейне думаю бразильские цифры ближе к реальности. Снижение количества смертельных случаев было отмечено во всех исследованиях так что лучше чем ничего.
ЛАД написав:Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%. Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%. С другой стороны, будет ли другая вакцина? И когда? Вот поэтому и вопрос.