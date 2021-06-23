ЛАД написав:Обсуждается на ветке много чего. Можно конкретный вопрос. Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак. Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана). Стоит ли делать?
Если в ближайшие полгода планируете Европу, то лучше не делать, если не в планах, то вакцинируйтесь тем что есть
ЛАД написав:Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%. Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.
Учитывая вспышки заболеваемости на привитых китайской вакциной Сейшелах и Бахрейне думаю бразильские цифры ближе к реальности. Снижение количества смертельных случаев было отмечено во всех исследованиях так что лучше чем ничего.
ЛАД написав:Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%. Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%. С другой стороны, будет ли другая вакцина? И когда? Вот поэтому и вопрос.
Эм в эрефии бабушка получила две дозы вакцины после чего ( через сколько времени не знаю попробую уточнить) заболела подтвержденным КОВИД уже четыре дня с температурой 40 и есть поражение легких, пока дома, самое классное что у них на дом приезжает бригада на дому берет ПЦР !!! и потом с в случае позитивного ПЦР привозит с собой все необходимые лекарства при этом БЕСПЛАТНО .А вот дети 4 и 7 лет которые были в контакте с бабушкой ( гостили у нее) имеют негативный ПЦР как и мама с папой которые этих детей забирали по причине болезни бабушки . НУ есть такая традиция на лето привозить детей к бабушке
ЗЫ это инфа из проверенных источников у меня там есть родня , хотя конкретно эта бабушка не моя родня .
yama написав:Эм в эрефии бабушка получила две дозы вакцины после чего ( через сколько времени не знаю попробую уточнить) заболела подтвержденным КОВИД уже четыре дня с температурой 40 и есть поражение легких, пока дома, самое классное что у них на дом приезжает бригада на дому берет ПЦР !!! и потом с в случае позитивного ПЦР привозит с собой все необходимые лекарства при этом БЕСПЛАТНО .А вот дети 4 и 7 лет которые были в контакте с бабушкой ( гостили у нее) имеют негативный ПЦР как и мама с папой которые этих детей забирали по причине болезни бабушки . НУ есть такая традиция на лето привозить детей к бабушке
ЗЫ это инфа из проверенных источников у меня там есть родня , хотя конкретно эта бабушка не моя родня .
Binimovich написав:Зачем сравнивать Украину и россию?
Вы всьо врёти!!!! Чому не на державній?!
Мизантрóп написав:
Hotab написав:
fler написав:с чем связан рост заболеваемости ковидом в Украине в эти дни
Стало жарко, много дорожной пыли. А как известно от гуру вкладчика,именно в дорожной пыли он и живёт. Тесты показывали.
пыль ещё и астраханская,по вкусу чувствуется
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 23 чер, 2021 23:06, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Обсуждается на ветке много чего. Можно конкретный вопрос. Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак. Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана). Стоит ли делать?
Если в ближайшие полгода планируете Европу, то лучше не делать, если не в планах, то вакцинируйтесь тем что есть
при чем тут Европа ? а как же - мы все умрем ? а как же - чего вы боитесь больше ковид или вакцины ? а как же - вакцинируйтесь тем что есть не ждите ? а как же - даже если вы переболели прививайтесь а как же - не привитые переболевшие основной источник мутаций так как вирус приспосабливается ибо полностью не убит натренированным сильным иммунитетом а как же - иммунитет после вакцины лучше чем после болезни а как же - .... и прочие тезисы Комаровского и ко. вы определитесь вы антипрививочник или таки за прививку ? что то я начинаю разочарововатся сначала Хотаб который одевает маску только перед кассой разгуливая без маски по супермаркету , теперь вот Вы отговариваете человека из группы риска от вакцинации что то наши пропагандисты перекрашиваются или сами являются ковиддесидентами, может это как шутка что гомофобия - признак скрытого гомосексуализма может и тут так ковид-пропаганда признак скрытого ковид-десиденства ... или как там было трусы или крестик