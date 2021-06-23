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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3320332133223323>
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:И в какие страны шенгена сегодня можно ехать просто как туристу?

Греция вроде.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:26

Ковидологи слились от простого практического вопроса ЛАДа
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:28

  ЛАД написав:Обсуждается на ветке много чего.
Можно конкретный вопрос.
Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак.
Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана).
Стоит ли делать?

Если в ближайшие полгода планируете Европу, то лучше не делать, если не в планах, то вакцинируйтесь тем что есть
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:31

Посмотрите как тестируют в цивилизованных странах на ковид из за шести случаев Заболевания https://www.facebook.com/10000147115919 ... 65966/?d=n
choca
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:33

  ЛАД написав:Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%.
Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.


Учитывая вспышки заболеваемости на привитых китайской вакциной Сейшелах и Бахрейне думаю бразильские цифры ближе к реальности. Снижение количества смертельных случаев было отмечено во всех исследованиях так что лучше чем ничего.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:42

  ЛАД написав:Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%.
Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.
С другой стороны, будет ли другая вакцина? И когда?
Вот поэтому и вопрос.

ВОЗ одобрил вакцину.
https://worldhealthorganization.cmail19 ... 56C00C2519

Знаю врачей и медсестер, которые привились дважды. Инактивированная. А так кто возьмет на себя ответственнось давать совет ? Сами решайте, сами отвечайте. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Эм в эрефии бабушка получила две дозы вакцины после чего ( через сколько времени не знаю попробую уточнить) заболела подтвержденным КОВИД уже четыре дня с температурой 40 и есть поражение легких, пока дома, самое классное что у них на дом приезжает бригада на дому берет ПЦР !!! и потом с в случае позитивного ПЦР привозит с собой все необходимые лекарства при этом БЕСПЛАТНО .А вот дети 4 и 7 лет которые были в контакте с бабушкой ( гостили у нее) имеют негативный ПЦР как и мама с папой которые этих детей забирали по причине болезни бабушки . НУ есть такая традиция на лето привозить детей к бабушке

ЗЫ это инфа из проверенных источников у меня там есть родня , хотя конкретно эта бабушка не моя родня .
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:56

  choca написав:Посмотрите как тестируют в цивилизованных странах на ковид из за шести случаев Заболевания https://www.facebook.com/10000147115919 ... 65966/?d=n

это их всех собрали такой толпой для того что бы все могли тесно контактировать между собой и заразиться ? :?: рука лиццо
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:01

  yama написав:Эм в эрефии бабушка получила две дозы вакцины после чего ( через сколько времени не знаю попробую уточнить) заболела подтвержденным КОВИД уже четыре дня с температурой 40 и есть поражение легких, пока дома, самое классное что у них на дом приезжает бригада на дому берет ПЦР !!! и потом с в случае позитивного ПЦР привозит с собой все необходимые лекарства при этом БЕСПЛАТНО .А вот дети 4 и 7 лет которые были в контакте с бабушкой ( гостили у нее) имеют негативный ПЦР как и мама с папой которые этих детей забирали по причине болезни бабушки . НУ есть такая традиция на лето привозить детей к бабушке

ЗЫ это инфа из проверенных источников у меня там есть родня , хотя конкретно эта бабушка не моя родня .


  Binimovich написав:Зачем сравнивать Украину и россию?


Вы всьо врёти!!!! Чому не на державній?!

  Мизантрóп написав:
  Hotab написав:
  fler написав:с чем связан рост заболеваемости ковидом в Украине в эти дни

Стало жарко, много дорожной пыли. А как известно от гуру вкладчика,именно в дорожной пыли он и живёт. Тесты показывали.

пыль ещё и астраханская,по вкусу чувствуется :mrgreen:
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 23 чер, 2021 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:05

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:Обсуждается на ветке много чего.
Можно конкретный вопрос.
Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак.
Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана).
Стоит ли делать?

Если в ближайшие полгода планируете Европу, то лучше не делать, если не в планах, то вакцинируйтесь тем что есть

при чем тут Европа ? :shock:
а как же - мы все умрем ?
а как же - чего вы боитесь больше ковид или вакцины ?
а как же - вакцинируйтесь тем что есть не ждите ?
а как же - даже если вы переболели прививайтесь
а как же - не привитые переболевшие основной источник мутаций так как вирус приспосабливается ибо полностью не убит натренированным сильным иммунитетом
а как же - иммунитет после вакцины лучше чем после болезни
а как же - ....
и прочие тезисы Комаровского и ко.
вы определитесь вы антипрививочник или таки за прививку ?
что то я начинаю разочарововатся сначала Хотаб который одевает маску только перед кассой разгуливая без маски по супермаркету , теперь вот Вы отговариваете человека из группы риска от вакцинации :shock:
что то наши пропагандисты перекрашиваются или сами являются ковиддесидентами, может это как шутка что гомофобия - признак скрытого гомосексуализма :lol:
может и тут так ковид-пропаганда признак скрытого ковид-десиденства ... :mrgreen:
или как там было трусы или крестик
yama
 
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