Додано: Сер 23 чер, 2021 23:05

antey1969 написав: ЛАД написав: Обсуждается на ветке много чего.

Можно конкретный вопрос.

Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак.

Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана).

Стоит ли делать? Обсуждается на ветке много чего.Можно конкретный вопрос.Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак.Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана).Стоит ли делать?

Если в ближайшие полгода планируете Европу, то лучше не делать, если не в планах, то вакцинируйтесь тем что есть Если в ближайшие полгода планируете Европу, то лучше не делать, если не в планах, то вакцинируйтесь тем что есть

при чем тут Европа ?а как же - мы все умрем ?а как же - чего вы боитесь больше ковид или вакцины ?а как же - вакцинируйтесь тем что есть не ждите ?а как же - даже если вы переболели прививайтесьа как же - не привитые переболевшие основной источник мутаций так как вирус приспосабливается ибо полностью не убит натренированным сильным иммунитетома как же - иммунитет после вакцины лучше чем после болезниа как же - ....и прочие тезисы Комаровского и ко.вы определитесь вы антипрививочник или таки за прививку ?что то я начинаю разочарововатся сначала Хотаб который одевает маску только перед кассой разгуливая без маски по супермаркету , теперь вот Вы отговариваете человека из группы риска от вакцинациичто то наши пропагандисты перекрашиваются или сами являются ковиддесидентами, может это как шутка что гомофобия - признак скрытого гомосексуализмаможет и тут так ковид-пропаганда признак скрытого ковид-десиденства ...или как там было трусы или крестик