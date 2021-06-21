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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3321332233233324>
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:55

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:Обсуждается на ветке много чего.
Можно конкретный вопрос.
Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак.
Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана).
Стоит ли делать?

Если в ближайшие полгода планируете Европу, то лучше не делать, если не в планах, то вакцинируйтесь тем что есть

https://www.who.int/news/item/01-06-2021-who-validates-sinovac-covid-19-vaccine-for-emergency-use-and-issues-interim-policy-recommendations
WHO (ВОЗ) хороший знак для коронавака ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 01:06

Стало понятно как выявили дельту у двух больных.
“В Україні зареєстрували два випадки коронавірусної хвороби викликані штамом Дельта. Секвенування вірусу та підтвердження мутації було проведено Інститутом молекулярної біології та генетики 22 червня 2021 року”, - повідомив Ігор Кузін.


https://moz.gov.ua/article/news/v-ukrai ... FQ845WN6UQ

Хотя я, напрмер, подхватил недавно какой-то вирус. Сделал мазок ПЦР. Жду результат. Никакой детализации по конкретному штамму, в институт на исследование образец не везут. ) Как этим двум больным удалось получить продвинутую диагностику.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 01:24

не знаю как кто... я через три дня делаю вторую вакцину ковищилд
почему?
традиционная технология мертвого вируса уже век существует да 70 процентов а не 95 ..
а что
ПФАЙЗЕР сюда поставляет с их теорией золотого миллиарда еще вопрос.. вакцины для США и третих стран могут серьезно отличатся..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 01:39

  vladislavlvov написав:не знаю как кто... я через три дня делаю вторую вакцину ковищилд
почему?
традиционная технология мертвого вируса уже век существует да 70 процентов а не 95 ..
а что
ПФАЙЗЕР сюда поставляет с их теорией золотого миллиарда еще вопрос.. вакцины для США и третих стран могут серьезно отличатся..

Правильна стратегія, і поправка ковішільд/Астра зенека в 90% попереджує госпіталізацію.
А від пфайзера усе більше і більше побічних ефектів знаходять як от запалення серцевого м’яза у молодих чоловіків
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 01:52

Ukrainian
https://news.sky.com/story/changes-to-p ... sf-twitter
More than 4,000 women have reported changes in their menstrual cycle after getting a COVID jab.
Monday 21 June 2021 20:00, UK
...Changes to women's periods after the coronavirus vaccine are likely to be "coincidental", gynaecologists have said.
It comes after data suggested more than 4,000 women reported changes in their menstrual cycle after getting a COVID jab...

"...более 4000 женщин сообщили об изменениях в их менструальном цикле после прохождения вакцинации.

"По словам гинекологов, изменения менструального цикла у женщин после вакцинации от коронавируса, скорее всего, будут "случайными".
Это произошло после того, как данные показали, что более 4000 женщин сообщили об изменениях в своем менструальном цикле после укола COVID.

Но эксперты из Королевского колледжа акушеров и гинекологов (RCOG) говорят, что у большинства женщин происходят изменения в циклах, поэтому тот факт, что это происходит после вакцинации, может быть «случайным».
Д-р Пэт О'Брайен, вице-президент по членству в RCOG, сказал: «Многие женщины в течение жизни время от времени испытывают временные изменения в менструации.

«И прямо сейчас многие женщины в возрасте от 20 до 30 лет получают вакцину от COVID.

«Поэтому кажется неизбежным, что у некоторых женщин эти два события совпадут случайно».

The Sunday Times сообщила, что по состоянию на 17 мая 2734 женщины написали в Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) о побочных эффектах менструального цикла от вакцины Oxford-AstraZeneca, 1158 - от вакцины Pfizer и 66 - в результате вакцины Moderna.

Большинство из них сообщили о более сильном кровотечении, чем обычно..."
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 08:11

  vladislavlvov написав:не знаю как кто... я через три дня делаю вторую вакцину ковищилд
почему?
традиционная технология мертвого вируса уже век существует да 70 процентов а не 95 ..
а что
ПФАЙЗЕР сюда поставляет с их теорией золотого миллиарда еще вопрос.. вакцины для США и третих стран могут серьезно отличатся..

Индийский ковишилд, это же вектор, а нежизнеспособные вирусные частицы содержит китайский CoronaVac. Эффективность китайской вакцины вроде не очень высокая, но зато о серьезной побочке не слышно. И еще вроде бы плюс этой вакцины - антитела вырабатываются не только на белок шипов (который уже мутировал у дельта штамма), но и на весь вирус.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 08:57

  Schmit написав:
  vladislavlvov написав:не знаю как кто... я через три дня делаю вторую вакцину ковищилд
почему?
традиционная технология мертвого вируса уже век существует да 70 процентов а не 95 ..
а что
ПФАЙЗЕР сюда поставляет с их теорией золотого миллиарда еще вопрос.. вакцины для США и третих стран могут серьезно отличатся..

Индийский ковишилд, это же вектор, а нежизнеспособные вирусные частицы содержит китайский CoronaVac. Эффективность китайской вакцины вроде не очень высокая, но зато о серьезной побочке не слышно. И еще вроде бы плюс этой вакцины - антитела вырабатываются не только на белок шипов (который уже мутировал у дельта штамма), но и на весь вирус.
согласно официальной науке - абсолютно верно.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:03

  ol_zy написав:...
Паспорт вакцинации нужен не для всех стран шенгена. Т.е. есть страны шенгена куда можно и без паспорта вакцинации проехать.
И по справке о наличии антител тоже можно ехать. Т.е. есть ряд стран, в том числе и не шенген (Албания), куда можно только со справкой ехать.
А есть страны куда можно и без справок и без паспортов вакцинации ехать...

Так понятнее?

Я, может, правила руске языкав путаю, но если ответ дается на пост про шенген да в абзаце с единственным предложением о шенгене -- без доп. уточнений (вида "а еще в не шенген можно по справке ехать") -- это разговор все еще о шенгене.
Да и к "уточнению" серьезный вопрос: а нафига оно -- если про другие страны никто не спрашивал...
Т.е. тут только два варианта:
-- человек таки считает Албанию членом ЕС/входит в зону.
-- "текст по ... написан" (с) -- со всеми вытекающими...
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:09

  stm написав:Ни одна страна ЕС не требует паспорта вакцинации как обязательного ;) обсуждали на всех уровнях, пришли к выводу что нарушение прав и свобод. Поэтому зелёный паспорт с кьюар кодом утверждён, есть, но не обязателен для граждан.

Оно-то да, но _к украинцам_ это какое отношение имеет?..
И да: паспорт может быть не обязательным, но народ он интересует как альтернатива сдачи платного теста ПЛР/ухода на изоляцию "за бугром".
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:12

  yama написав:Эм в эрефии бабушка получила две дозы вакцины после чего ( через сколько времени не знаю попробую уточнить) заболела подтвержденным КОВИД ...

Вы не лукавьте :) -- "получила две дозы _спутника_" -- так, думаю, будет правильнее/информативнее...
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