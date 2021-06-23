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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 чер, 2021 09:21
Вкладчик1234 написав: Binimovich написав:
Зачем сравнивать Украину и россию?
Например потому что во многом Украина (керманычи) до сих пор тупо копирует рф.
(Или по указке кураторов делает "на зло" тупо противоположно. Неважно: правильно или нет. Главное - чтоб не як у москалив)
Поэтому наблюдая "как там" - можно с определенной долей вероятности прогнозировать как будет у нас
Угу, полная определенность - или тупо скопируют, или сделают, на зло, наоборот... Ага...
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Додано: Чет 24 чер, 2021 09:22
Schmit написав:
И еще вроде бы плюс этой вакцины - антитела вырабатываются не только на белок шипов (который уже мутировал у дельта штамма), но и на весь вирус.
Но есть и серьезный минус - мертвые вирусные частицы не попадают внутрь клеток и поэтому активируют в основном гуморальный иммунитет а не клеточный. Для вирусов это не очень. Раньше в таких случаях делали ослабленную вакцину вместо мертвой, но теперь решили что векторы и РНК вакцины все же безопасней будут.
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