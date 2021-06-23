Binimovich написав:Зачем сравнивать Украину и россию?
Например потому что во многом Украина (керманычи) до сих пор тупо копирует рф. (Или по указке кураторов делает "на зло" тупо противоположно. Неважно: правильно или нет. Главное - чтоб не як у москалив)
Поэтому наблюдая "как там" - можно с определенной долей вероятности прогнозировать как будет у нас
Угу, полная определенность - или тупо скопируют, или сделают, на зло, наоборот... Ага...
Schmit написав:И еще вроде бы плюс этой вакцины - антитела вырабатываются не только на белок шипов (который уже мутировал у дельта штамма), но и на весь вирус.
Но есть и серьезный минус - мертвые вирусные частицы не попадают внутрь клеток и поэтому активируют в основном гуморальный иммунитет а не клеточный. Для вирусов это не очень. Раньше в таких случаях делали ослабленную вакцину вместо мертвой, но теперь решили что векторы и РНК вакцины все же безопасней будут.
yama написав:Эм в эрефии бабушка получила две дозы вакцины после чего ( через сколько времени не знаю попробую уточнить) заболела подтвержденным КОВИД ...
Вы не лукавьте -- "получила две дозы _спутника_" -- так, думаю, будет правильнее/информативнее...
так понятно что в РФ только спутник , там другого нету. это понятно для тех кто в теме. Другое интересно пока что ни внуки ни дети не заболели, посмотрим что будет дальше , повторюсь хотя на вчера у них всех ПЦР был негативный
yama написав:Эм в эрефии бабушка получила две дозы вакцины после чего ( через сколько времени не знаю попробую уточнить) заболела подтвержденным КОВИД ...
Вы не лукавьте -- "получила две дозы _спутника_" -- так, думаю, будет правильнее/информативнее...
так понятно что в РФ только спутник , там другого нету. это понятно для тех кто в теме. Другое интересно пока что ни внуки ни дети не заболели, посмотрим что будет дальше , повторюсь хотя на вчера у них всех ПЦР был негативный
В третьей декаде февраля была зарегистрирована еще одна вакцина против COVID-19 - "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Она стала третьей вакциной, разрешенной к широкому применению в нашей стране после "Спутника V" от НИЦ имени Гамалеи и "ЭпиВакКороны", разработанной ГНЦ "Вектор".
tumos написав:Я где-то читал, что причина нежелания использовать ослабленную вакцину - высокая стоимость производства по сравнению с другими технологиями.
Это как раз из-за расходов на безопасность, каждую партию нужно контролировать. Сотню лет назад когда эту технологию только изобрели никто не заморачивался что парочка человек заразится вместо того чтобы получить иммунитет.
tumos написав:Стало понятно как выявили дельту у двух больных.
“В Україні зареєстрували два випадки коронавірусної хвороби викликані штамом Дельта. Секвенування вірусу та підтвердження мутації було проведено Інститутом молекулярної біології та генетики 22 червня 2021 року”, - повідомив Ігор Кузін.
Хотя я, напрмер, подхватил недавно какой-то вирус. Сделал мазок ПЦР. Жду результат. Никакой детализации по конкретному штамму, в институт на исследование образец не везут. ) Как этим двум больным удалось получить продвинутую диагностику.
Возможно, потому, что приехали из-за границы (из РФ)?
ЛАД написав:Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%. Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%. С другой стороны, будет ли другая вакцина? И когда? Вот поэтому и вопрос.