Додано: Чет 24 чер, 2021 09:44

_hunter написав: yama написав: Эм в эрефии бабушка получила две дозы вакцины после чего ( через сколько времени не знаю попробую уточнить) заболела подтвержденным КОВИД ... Эм в эрефии бабушка получила две дозы вакцины после чего ( через сколько времени не знаю попробую уточнить) заболела подтвержденным КОВИД ...

Вы не лукавьте -- "получила две дозы _спутника_" -- так, думаю, будет правильнее/информативнее... Вы не лукавьте-- "получила две дозы _спутника_" -- так, думаю, будет правильнее/информативнее...

так понятно что в РФ только спутник , там другого нету. это понятно для тех кто в теме. Другое интересно пока что ни внуки ни дети не заболели, посмотрим что будет дальше , повторюсь хотя на вчера у них всех ПЦР был негативный