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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3322332333243325>
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:21

  Вкладчик1234 написав:
  Binimovich написав:Зачем сравнивать Украину и россию?

Например потому что во многом Украина (керманычи) до сих пор тупо копирует рф.
(Или по указке кураторов делает "на зло" тупо противоположно. Неважно: правильно или нет. Главное - чтоб не як у москалив)

Поэтому наблюдая "как там" - можно с определенной долей вероятности прогнозировать как будет у нас

Угу, полная определенность - или тупо скопируют, или сделают, на зло, наоборот... Ага...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:22

  Schmit написав:И еще вроде бы плюс этой вакцины - антитела вырабатываются не только на белок шипов (который уже мутировал у дельта штамма), но и на весь вирус.


Но есть и серьезный минус - мертвые вирусные частицы не попадают внутрь клеток и поэтому активируют в основном гуморальный иммунитет а не клеточный. Для вирусов это не очень. Раньше в таких случаях делали ослабленную вакцину вместо мертвой, но теперь решили что векторы и РНК вакцины все же безопасней будут.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:31

  _hunter написав:
  yama написав:Эм в эрефии бабушка получила две дозы вакцины после чего ( через сколько времени не знаю попробую уточнить) заболела подтвержденным КОВИД ...

Вы не лукавьте :) -- "получила две дозы _спутника_" -- так, думаю, будет правильнее/информативнее...

Не факт, что именно спутник, но вероятность большая.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:39

  IgA написав:Раньше в таких случаях делали ослабленную вакцину вместо мертвой, но теперь решили что векторы и РНК вакцины все же безопасней будут.

Я где-то читал, что причина нежелания использовать ослабленную вакцину - высокая стоимость производства по сравнению с другими технологиями.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:44

  _hunter написав:
  yama написав:Эм в эрефии бабушка получила две дозы вакцины после чего ( через сколько времени не знаю попробую уточнить) заболела подтвержденным КОВИД ...

Вы не лукавьте :) -- "получила две дозы _спутника_" -- так, думаю, будет правильнее/информативнее...

так понятно что в РФ только спутник , там другого нету. это понятно для тех кто в теме. Другое интересно пока что ни внуки ни дети не заболели, посмотрим что будет дальше , повторюсь хотя на вчера у них всех ПЦР был негативный
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:52

  yama написав:
  _hunter написав:
  yama написав:Эм в эрефии бабушка получила две дозы вакцины после чего ( через сколько времени не знаю попробую уточнить) заболела подтвержденным КОВИД ...

Вы не лукавьте :) -- "получила две дозы _спутника_" -- так, думаю, будет правильнее/информативнее...

так понятно что в РФ только спутник , там другого нету. это понятно для тех кто в теме. Другое интересно пока что ни внуки ни дети не заболели, посмотрим что будет дальше , повторюсь хотя на вчера у них всех ПЦР был негативный

Я хз что значит "в теме" по-вашему, но тут пишут о трех разных вакцинах
https://rg.ru/2021/02/24/chem-razlichai ... id-19.html
В третьей декаде февраля была зарегистрирована еще одна вакцина против COVID-19 - "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Она стала третьей вакциной, разрешенной к широкому применению в нашей стране после "Спутника V" от НИЦ имени Гамалеи и "ЭпиВакКороны", разработанной ГНЦ "Вектор".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:57

  yama написав:так понятно что в РФ только спутник , там другого нету. это понятно для тех кто в теме.

Нет. Не понятно. В РФ произвели порядка 3 млн доз Эпиваккороны. В гражданский оборот введено порядка 2,6 млн доз.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:58

  tumos написав:Я где-то читал, что причина нежелания использовать ослабленную вакцину - высокая стоимость производства по сравнению с другими технологиями.


Это как раз из-за расходов на безопасность, каждую партию нужно контролировать. Сотню лет назад когда эту технологию только изобрели никто не заморачивался что парочка человек заразится вместо того чтобы получить иммунитет.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:13

  tumos написав:Стало понятно как выявили дельту у двух больных.
“В Україні зареєстрували два випадки коронавірусної хвороби викликані штамом Дельта. Секвенування вірусу та підтвердження мутації було проведено Інститутом молекулярної біології та генетики 22 червня 2021 року”, - повідомив Ігор Кузін.


https://moz.gov.ua/article/news/v-ukrai ... FQ845WN6UQ

Хотя я, напрмер, подхватил недавно какой-то вирус. Сделал мазок ПЦР. Жду результат. Никакой детализации по конкретному штамму, в институт на исследование образец не везут. ) Как этим двум больным удалось получить продвинутую диагностику.

Возможно, потому, что приехали из-за границы (из РФ)?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 10:25

  tumos написав:
  ЛАД написав:Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%.
Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.
С другой стороны, будет ли другая вакцина? И когда?
Вот поэтому и вопрос.

ВОЗ одобрил вакцину.
https://worldhealthorganization.cmail19 ... 56C00C2519

Знаю врачей и медсестер, которые привились дважды. Инактивированная. А так кто возьмет на себя ответственность давать совет ? Сами решайте, сами отвечайте. )

Об ответственности речь не идёт. Какая ответственность и за что?
Об одобрении ВОЗ - повторю, ВОЗ требует эффективность не мерее 50%. Как по мне, маловато.

Антей, IgA, спасибо за ответы.
ЛАД
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