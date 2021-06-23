ЛАД написав:Обсуждается на ветке много чего. Можно конкретный вопрос. Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак. Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана). Стоит ли делать?
Если в ближайшие полгода планируете Европу, то лучше не делать, если не в планах, то вакцинируйтесь тем что есть
при чем тут Европа ? а как же - мы все умрем ? а как же - чего вы боитесь больше ковид или вакцины ? а как же - вакцинируйтесь тем что есть не ждите ? а как же - даже если вы переболели прививайтесь а как же - не привитые переболевшие основной источник мутаций так как вирус приспосабливается ибо полностью не убит натренированным сильным иммунитетом а как же - иммунитет после вакцины лучше чем после болезни а как же - .... и прочие тезисы Комаровского и ко.
Подчёркнутое никто не утверждал в явном виде. И уж точно не Антей. И, тем более, такого нельзя утверждать относительно любой вакцины. Конкретная вакцина может не только не создавать более сильный иммунитет, но и вообще быть малоэффективной.
вы определитесь вы антипрививочник или таки за прививку ? что то я начинаю разочарововатся сначала Хотаб который одевает маску только перед кассой разгуливая без маски по супермаркету , теперь вот Вы отговариваете человека из группы риска от вакцинации что то наши пропагандисты перекрашиваются или сами являются ковиддесидентами, может это как шутка что гомофобия - признак скрытого гомосексуализма может и тут так ковид-пропаганда признак скрытого ковид-десиденства ... или как там было трусы или крестик
Few older adults (over 60 years) were enrolled in clinical trials, so efficacy could not be estimated in this age group. Nevertheless, WHO is not recommending an upper age limit for the vaccine because data collected during subsequent use in multiple countries and supportive immunogenicity data suggest the vaccine is likely to have a protective effect in older persons. There is no reason to believe that the vaccine has a different safety profile in older and younger populations. WHO recommends that countries using the vaccine in older age groups conduct safety and effectiveness monitoring to verify the expected impact and contribute to making the recommendation more robust for all countries.
Гуглоперевод:
Некоторые (неудачно, очевидно - мало) люди старшего возраста (старше 60 лет) участвовали в клинических испытаниях, поэтому эффективность не могла быть оценена в этой возрастной группе. Тем не менее, ВОЗ не рекомендует устанавливать верхний возрастной предел для вакцины, поскольку данные, собранные во время ее последующего использования в нескольких странах, и данные о поддерживающей иммуногенности предполагают, что вакцина, вероятно, будет иметь защитный эффект у пожилых людей. Нет оснований полагать, что вакцина имеет разный профиль безопасности для пожилых и молодых людей. ВОЗ рекомендует странам, применяющим вакцину в старших возрастных группах, проводить мониторинг безопасности и эффективности, чтобы проверить ожидаемое воздействие и внести свой вклад в повышение надежности рекомендации для всех стран.
Т.о. эффективность для старшей группы не подтверждена.
antey1969 написав:[quote="5249495:ЛАД"]Обсуждается на ветке много чего. Можно конкретный вопрос. Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак. Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана). Стоит ли делать?
Если в ближайшие полгода планируете Европу, то лучше не делать, если не в планах, то вакцинируйтесь тем что есть
при чем тут Европа ? а как же - мы все умрем ? а как же - чего вы боитесь больше ковид или вакцины ? а как же - вакцинируйтесь тем что есть не ждите ? а как же - даже если вы переболели прививайтесь а как же - не привитые переболевшие основной источник мутаций так как вирус приспосабливается ибо полностью не убит натренированным сильным иммунитетом а как же - иммунитет после вакцины лучше чем после болезни а как же - .... и прочие тезисы Комаровского и ко.
Подчёркнутое никто не утверждал в явном виде. И уж точно не Антей. И, тем более, такого нельзя утверждать относительно любой вакцины. Конкретная вакцина может не только не создавать более сильный иммунитет, но и вообще быть малоэффективной.
вы определитесь вы антипрививочник или таки за прививку ? что то я начинаю разочарововатся сначала Хотаб который одевает маску только перед кассой разгуливая без маски по супермаркету , теперь вот Вы отговариваете человека из группы риска от вакцинации что то наши пропагандисты перекрашиваются или сами являются ковиддесидентами, может это как шутка что гомофобия - признак скрытого гомосексуализма может и тут так ковид-пропаганда признак скрытого ковид-десиденства ... или как там было трусы или крестик
Few older adults (over 60 years) were enrolled in clinical trials, so efficacy could not be estimated in this age group. Nevertheless, WHO is not recommending an upper age limit for the vaccine because data collected during subsequent use in multiple countries and supportive immunogenicity data suggest the vaccine is likely to have a protective effect in older persons. There is no reason to believe that the vaccine has a different safety profile in older and younger populations. WHO recommends that countries using the vaccine in older age groups conduct safety and effectiveness monitoring to verify the expected impact and contribute to making the recommendation more robust for all countries.
Гуглоперевод:
Некоторые (неудачно, очевидно - мало) люди старшего возраста (старше 60 лет) участвовали в клинических испытаниях, поэтому эффективность не могла быть оценена в этой возрастной группе. Тем не менее, ВОЗ не рекомендует устанавливать верхний возрастной предел для вакцины, поскольку данные, собранные во время ее последующего использования в нескольких странах, и данные о поддерживающей иммуногенности предполагают, что вакцина, вероятно, будет иметь защитный эффект у пожилых людей. Нет оснований полагать, что вакцина имеет разный профиль безопасности для пожилых и молодых людей. ВОЗ рекомендует странам, применяющим вакцину в старших возрастных группах, проводить мониторинг безопасности и эффективности, чтобы проверить ожидаемое воздействие и внести свой вклад в повышение надежности рекомендации для всех стран.
Т.о. эффективность для старшей группы не подтверждена.[/quote]
«Не подтверждена» звучит как «не эффективна». Но это не так. Прямым текстом написано - слишком мало пожилых участвовало в исследованиях, поэтому пока нельзя достоверно оценить эффективность. Но это не значит, что ожидают неэффективность вакцины в этой возрастной категории. Просто достаточных данных для достоверных выводов ПОКА нет. Не страшно, будут.
Schmit написав:И еще вроде бы плюс этой вакцины - антитела вырабатываются не только на белок шипов (который уже мутировал у дельта штамма), но и на весь вирус.
Но есть и серьезный минус - мертвые вирусные частицы не попадают внутрь клеток и поэтому активируют в основном гуморальный иммунитет а не клеточный. Для вирусов это не очень. Раньше в таких случаях делали ослабленную вакцину вместо мертвой, но теперь решили что векторы и РНК вакцины все же безопасней будут.
Может я что-то не так понимаю, но какой смысл в клеточном иммунитете против всего лишь S-белка, а не вируса целиком?