Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3322332333243325 Додано: Чет 24 чер, 2021 10:37 yama написав: antey1969 написав: ЛАД написав: Обсуждается на ветке много чего.

Можно конкретный вопрос.

Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак.

Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана).

Стоит ли делать? Обсуждается на ветке много чего.Можно конкретный вопрос.Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак.Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана).Стоит ли делать?

Если в ближайшие полгода планируете Европу, то лучше не делать, если не в планах, то вакцинируйтесь тем что есть Если в ближайшие полгода планируете Европу, то лучше не делать, если не в планах, то

при чем тут Европа ?

а как же - мы все умрем ?

а как же - чего вы боитесь больше ковид или вакцины ?

а как же - вакцинируйтесь тем что есть не ждите ?

а как же - даже если вы переболели прививайтесь

а как же - не привитые переболевшие основной источник мутаций так как вирус приспосабливается ибо полностью не убит натренированным сильным иммунитетом

а как же - иммунитет после вакцины лучше чем после болезни

а как же - ....

и прочие тезисы Комаровского и ко. при чем тут Европа ?а как же - мы все умрем ?а как же - чего вы боитесь больше ковид или вакцины ?а как же - даже если вы переболели прививайтесьа как же - не привитые переболевшие основной источник мутаций так как вирус приспосабливается ибо полностью не убит натренированным сильным иммунитетома как же -а как же - ....и прочие тезисы Комаровского и ко.

Подчёркнутое никто не утверждал в явном виде. И уж точно не Антей.

И, тем более, такого нельзя утверждать относительно любой вакцины. Конкретная вакцина может не только не создавать более сильный иммунитет, но и вообще быть малоэффективной.





что то я начинаю разочарововатся сначала Хотаб который одевает маску только перед кассой разгуливая без маски по супермаркету , теперь вот Вы отговариваете человека из группы риска от вакцинации

что то наши пропагандисты перекрашиваются или сами являются ковиддесидентами, может это как шутка что гомофобия - признак скрытого гомосексуализма

может и тут так ковид-пропаганда признак скрытого ковид-десиденства ...

или как там было трусы или крестик вы определитесь вы антипрививочник или таки за прививку ?что то я начинаю разочарововатся сначала Хотаб который одевает маску только перед кассой разгуливая без маски по супермаркету , теперь вот Вычто то наши пропагандисты перекрашиваются или сами являются ковиддесидентами, может это как шутка что гомофобия - признак скрытого гомосексуализмаможет и тут так ковид-пропаганда признак скрытого ковид-десиденства ...или как там было трусы или крестик

По ссылке stm https://www.who.int/news/item/01-06-2021-who-validates-sinovac-covid-19-vaccine-for-emergency-use-and-issues-interim-policy-recommendations

Few older adults (over 60 years) were enrolled in clinical trials, so efficacy could not be estimated in this age group. Nevertheless, WHO is not recommending an upper age limit for the vaccine because data collected during subsequent use in multiple countries and supportive immunogenicity data suggest the vaccine is likely to have a protective effect in older persons. There is no reason to believe that the vaccine has a different safety profile in older and younger populations. WHO recommends that countries using the vaccine in older age groups conduct safety and effectiveness monitoring to verify the expected impact and contribute to making the recommendation more robust for all countries.

Гуглоперевод:

Некоторые (неудачно, очевидно - мало ) люди старшего возраста (старше 60 лет) участвовали в клинических испытаниях, поэтому эффективность не могла быть оценена в этой возрастной группе. Тем не менее, ВОЗ не рекомендует устанавливать верхний возрастной предел для вакцины, поскольку данные, собранные во время ее последующего использования в нескольких странах, и данные о поддерживающей иммуногенности предполагают, что вакцина, вероятно, будет иметь защитный эффект у пожилых людей. Нет оснований полагать, что вакцина имеет разный профиль безопасности для пожилых и молодых людей. ВОЗ рекомендует странам, применяющим вакцину в старших возрастных группах, проводить мониторинг безопасности и эффективности, чтобы проверить ожидаемое воздействие и внести свой вклад в повышение надежности рекомендации для всех стран.

Т.о. эффективность для старшей группы не подтверждена . Подчёркнутое никто не утверждал в явном виде. И уж точно не Антей.И, тем более, такого нельзя утверждать относительновакцины. Конкретная вакцина может не только не создавать более сильный иммунитет, но и вообще быть малоэффективной.По ссылкеГуглоперевод:Т.о. эффективность для старшей группы ЛАД 2 Повідомлень: 18967 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4774 раз. Подякували: 4423 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 чер, 2021 10:56 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: yama написав: antey1969 написав: [quote="5249495:ЛАД"]Обсуждается на ветке много чего.

Можно конкретный вопрос.

Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак.

Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана).

Стоит ли делать? [quote="5249495:ЛАД"]Обсуждается на ветке много чего.Можно конкретный вопрос.Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак.Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана).Стоит ли делать?

Если в ближайшие полгода планируете Европу, то лучше не делать, если не в планах, то вакцинируйтесь тем что есть Если в ближайшие полгода планируете Европу, то лучше не делать, если не в планах, то

при чем тут Европа ?

а как же - мы все умрем ?

а как же - чего вы боитесь больше ковид или вакцины ?

а как же - вакцинируйтесь тем что есть не ждите ?

а как же - даже если вы переболели прививайтесь

а как же - не привитые переболевшие основной источник мутаций так как вирус приспосабливается ибо полностью не убит натренированным сильным иммунитетом

а как же - иммунитет после вакцины лучше чем после болезни

а как же - ....

и прочие тезисы Комаровского и ко. при чем тут Европа ?а как же - мы все умрем ?а как же - чего вы боитесь больше ковид или вакцины ?а как же - даже если вы переболели прививайтесьа как же - не привитые переболевшие основной источник мутаций так как вирус приспосабливается ибо полностью не убит натренированным сильным иммунитетома как же -а как же - ....и прочие тезисы Комаровского и ко.

Подчёркнутое никто не утверждал в явном виде. И уж точно не Антей.

И, тем более, такого нельзя утверждать относительно любой вакцины. Конкретная вакцина может не только не создавать более сильный иммунитет, но и вообще быть малоэффективной.





что то я начинаю разочарововатся сначала Хотаб который одевает маску только перед кассой разгуливая без маски по супермаркету , теперь вот Вы отговариваете человека из группы риска от вакцинации

что то наши пропагандисты перекрашиваются или сами являются ковиддесидентами, может это как шутка что гомофобия - признак скрытого гомосексуализма

может и тут так ковид-пропаганда признак скрытого ковид-десиденства ...

или как там было трусы или крестик вы определитесь вы антипрививочник или таки за прививку ?что то я начинаю разочарововатся сначала Хотаб который одевает маску только перед кассой разгуливая без маски по супермаркету , теперь вот Вычто то наши пропагандисты перекрашиваются или сами являются ковиддесидентами, может это как шутка что гомофобия - признак скрытого гомосексуализмаможет и тут так ковид-пропаганда признак скрытого ковид-десиденства ...или как там было трусы или крестик

По ссылке stm https://www.who.int/news/item/01-06-2021-who-validates-sinovac-covid-19-vaccine-for-emergency-use-and-issues-interim-policy-recommendations

Few older adults (over 60 years) were enrolled in clinical trials, so efficacy could not be estimated in this age group. Nevertheless, WHO is not recommending an upper age limit for the vaccine because data collected during subsequent use in multiple countries and supportive immunogenicity data suggest the vaccine is likely to have a protective effect in older persons. There is no reason to believe that the vaccine has a different safety profile in older and younger populations. WHO recommends that countries using the vaccine in older age groups conduct safety and effectiveness monitoring to verify the expected impact and contribute to making the recommendation more robust for all countries.

Гуглоперевод:

Некоторые (неудачно, очевидно - мало ) люди старшего возраста (старше 60 лет) участвовали в клинических испытаниях, поэтому эффективность не могла быть оценена в этой возрастной группе. Тем не менее, ВОЗ не рекомендует устанавливать верхний возрастной предел для вакцины, поскольку данные, собранные во время ее последующего использования в нескольких странах, и данные о поддерживающей иммуногенности предполагают, что вакцина, вероятно, будет иметь защитный эффект у пожилых людей. Нет оснований полагать, что вакцина имеет разный профиль безопасности для пожилых и молодых людей. ВОЗ рекомендует странам, применяющим вакцину в старших возрастных группах, проводить мониторинг безопасности и эффективности, чтобы проверить ожидаемое воздействие и внести свой вклад в повышение надежности рекомендации для всех стран.

Т.о. эффективность для старшей группы не подтверждена .[/quote]



«Не подтверждена» звучит как «не эффективна». Но это не так.

Прямым текстом написано - слишком мало пожилых участвовало в исследованиях, поэтому пока нельзя достоверно оценить эффективность. Но это не значит, что ожидают неэффективность вакцины в этой возрастной категории.

Просто достаточных данных для достоверных выводов ПОКА нет. Не страшно, будут. Подчёркнутое никто не утверждал в явном виде. И уж точно не Антей.И, тем более, такого нельзя утверждать относительновакцины. Конкретная вакцина может не только не создавать более сильный иммунитет, но и вообще быть малоэффективной.По ссылкеГуглоперевод:Т.о. эффективность для старшей группы.[/quote]«Не подтверждена» звучит как «не эффективна». Но это не так.Прямым текстом написано - слишком мало пожилых участвовало в исследованиях, поэтому пока нельзя достоверно оценить эффективность. Но это не значит, что ожидают неэффективность вакцины в этой возрастной категории.Просто достаточных данных для достоверных выводов ПОКА нет. Не страшно, будут. alter Повідомлень: 619 З нами з: 14.05.08 Подякував: 310 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 чер, 2021 10:58 IgA написав: Schmit написав: И еще вроде бы плюс этой вакцины - антитела вырабатываются не только на белок шипов (который уже мутировал у дельта штамма), но и на весь вирус. И еще вроде бы плюс этой вакцины - антитела вырабатываются не только на белок шипов (который уже мутировал у дельта штамма), но и на весь вирус.



Но есть и серьезный минус - мертвые вирусные частицы не попадают внутрь клеток и поэтому активируют в основном гуморальный иммунитет а не клеточный. Для вирусов это не очень. Раньше в таких случаях делали ослабленную вакцину вместо мертвой, но теперь решили что векторы и РНК вакцины все же безопасней будут. Но есть и серьезный минус - мертвые вирусные частицы не попадают внутрь клеток и поэтому активируют в основном гуморальный иммунитет а не клеточный. Для вирусов это не очень. Раньше в таких случаях делали ослабленную вакцину вместо мертвой, но теперь решили что векторы и РНК вакцины все же безопасней будут.

Может я что-то не так понимаю, но какой смысл в клеточном иммунитете против всего лишь S-белка, а не вируса целиком? Может я что-то не так понимаю, но какой смысл в клеточном иммунитете против всего лишь S-белка, а не вируса целиком? Schmit

Повідомлень: 2218 З нами з: 08.09.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 чер, 2021 11:19 Schmit написав: но какой смысл в клеточном иммунитете против всего лишь S-белка, а не вируса целиком но какой смысл в клеточном иммунитете против всего лишь S-белка, а не вируса целиком



В данном случае более важна полноценная активация иммунитета чем наличие широкого ассортимента антител. Плюс изменчивость S белка не может быть высокой из-за критичности функции и еще он самый заметный для иммунитета В данном случае более важна полноценная активация иммунитета чем наличие широкого ассортимента антител. Плюс изменчивость S белка не может быть высокой из-за критичности функции и еще он самый заметный для иммунитета IgA Повідомлень: 558 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 чер, 2021 11:25 ЛАД

yama написав: а как же - вакцинируйтесь тем что есть не ждите ?...и прочие тезисы Комаровского и ко.

IgA вы кто по образованию ? вы кто по образованию ? yama Повідомлень: 3613 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7306 раз. Подякували: 791 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 чер, 2021 12:01 alter написав: ЛАД написав: .......

Т.о. эффективность для старшей группы не подтверждена .



«Не подтверждена» звучит как «не эффективна». Но это не так.

Прямым текстом написано - слишком мало пожилых участвовало в исследованиях, поэтому пока нельзя достоверно оценить эффективность. Но это не значит, что ожидают неэффективность вакцины в этой возрастной категории.

Просто достаточных данных для достоверных выводов ПОКА нет. Не страшно, будут. «Не подтверждена» звучит как «не эффективна». Но это не так.Прямым текстом написано - слишком мало пожилых участвовало в исследованиях, поэтому пока нельзя достоверно оценить эффективность. Но это не значит, что ожидают неэффективность вакцины в этой возрастной категории.Просто достаточных данных для достоверных выводов ПОКА нет. Не страшно, будут.

«Не подтверждена» означает как раз то, что Вы написали.

Возможно, данные будут.

Но так же возможно (и вполне вероятно), что эффективность для этой группы окажется ещё ниже, т.е. ниже 50% по бразильским данным. «Не подтверждена» означает как раз то, что Вы написали.Возможно, данные будут.Но так же возможно (и вполне вероятно), что эффективность для этой группы окажется ещё ниже, т.е. ниже 50% по бразильским данным. ЛАД 2 Повідомлень: 18967 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4774 раз. Подякували: 4423 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 чер, 2021 12:04 yama написав: ЛАД

yama написав: а как же - вакцинируйтесь тем что есть не ждите ?...и прочие тезисы Комаровского и ко.

IgA вы кто по образованию ? вы кто по образованию ?

У IgA:

Учитывая вспышки заболеваемости на привитых китайской вакциной Сейшелах и Бахрейне думаю бразильские цифры ближе к реальности. Снижение количества смертельных случаев было отмечено во всех исследованиях так что лучше чем ничего . ЛАД 2 Повідомлень: 18967 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4774 раз. Подякували: 4423 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 чер, 2021 12:18 Schmit написав:

Астразенека похоже все, против штамма дельта - бесполезна. Очевидно, что и московский новичок (почти аналог астры) - тоже бесполезен. Астразенека похоже все, против штамма дельта - бесполезна. Очевидно, что и московский новичок (почти аналог астры) - тоже бесполезен.

Привели в восторг комменты под видео. Привели в восторг комменты под видео. ЛАД 2 Повідомлень: 18967 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4774 раз. Подякували: 4423 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3322332333243325 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Сибарит SILVER_UA і 3 гостейМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 753 , 754 , 755

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7541 1823943

ЛОБ Сер 23 чер, 2021 10:39