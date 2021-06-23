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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 чер, 2021 14:02
ЛАД написав:Обсуждается на ветке много чего.
Можно конкретный вопрос.
Сейчас достаточно спокойно можно сделать КоронаВак. Подписал вчера декларацию с семейным врачём. Спросил насчёт вакцины, предложили в пятницу сделать КоронаВак.
Вызывает сомнения эффективность. Для поездки в Европу, как понимаю, тоже не годится (пока, вроде, не признана).
Стоит ли делать?
Если делать на перспективу поездки в ЕС, может, стоит подождать другую вакцину. Если для собственного спокойствия, можно и этой. Первую дозу вколол уже, заняло за все про все один час. Правда, никаких побочек не было...
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:04
ЛАД написав: Вкладчик1234 написав:
Ладно, вкладчика обсудили.
А что скажут короно-пропагандисты по поводу вполне практического вопроса ЛАДа?
С одной стороны "аааааа, мы все умрём". С другой: "китайская вакцина, и не всё так однозначно".
Какой вариант выберут уважаемые Х-перты, и почему?
Дело не в "аааааа, мы все умрём" и не в том, что вакцина китайская.
Просто по бразильским данным эффективность почти на пределе - чуть больше 50%.
Если это так, то, вроде, и смысла особого нет. Но по турецким - 91%.
С другой стороны, будет ли другая вакцина? И когда?
Вот поэтому и вопрос.
Антей, IgA, что скажете?
Китайская Короновак одобрена ВОЗ. Видел текст одобрения своими глазами.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:05
Вкладчик1234 написав:Ковидологи слились от простого практического вопроса ЛАДа
Ковидологи, в отличие от вкладчиков, не сидят весь день на финансах
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:20
Binimovich написав:Китайская Короновак одобрена ВОЗ
. Видел текст одобрения своими глазами.
А толку? -- для "зеленого паспорта" она должна быть одобрена EMA.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:26
ЛАД написав:
Возможно, потому, что приехали из-за границы (из РФ)?
Нет за границей не был. Болело горло, кашель. Температура резко подскочила с 37,4 до 38,7. Но держалась всего сутки и потом за пару дней пришла в норму. Узнал утром результат теста - отрицательный.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:30
ol_zy написав:
И по справке о наличии антител тоже можно ехать. Т.е. есть ряд стран, в том числе и не шенген (Албания), куда можно только со справкой ехать.
В Албанию вообще ничего не надо. Маски не носят нигде. Коменд.час вроде читал есть официально, но по факту тусовки всю ночь и в городе, и на берегу. За весь период транзита Молдова-Румуния-Болгария-Сев.Македония-Албания за справку не спросил никто. Мед, страховку, в том числе ковидную, тоже не просят. Греки пускают по експрес-тесту, не позднее 48ч старости.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:32
_hunter написав: Binimovich написав:Китайская Короновак одобрена ВОЗ
. Видел текст одобрения своими глазами.
А толку? -- для "зеленого паспорта" она должна быть одобрена EMA.
Толк в том, чтобы не сыграть в ящик, а для кого "без бумажки ты - букашка, а с бумажкой - человек", разумеется, толку нет)
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:44
Binimovich написав:
Толк в том, чтобы не сыграть в ящик
_hunter написав: Binimovich написав:Китайская Короновак одобрена ВОЗ
. Видел текст одобрения своими глазами.
А толку? -- для "зеленого паспорта" она должна быть одобрена EMA.
, а для кого "без бумажки ты - букашка, а с бумажкой - человек", разумеется, толку нет)
Так для этого никакой ВОЗ нафиг не нужен -- достаточно МОЗа
Но ЛАД
там въезд в ЕС в "хотелках" упоминал...
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Додано: Чет 24 чер, 2021 14:47
ЛАД написав:
Об ответственности речь не идёт. Какая ответственность и за что?
Без привязки к конкретным лицам. Скажешь - ждите пфайзер. Получатель совета начнет ждать, но подхватит дельту и ага. Другой вариант. Вакцинируйтесь китайцем. Прививка не отработает, а принявшему совет встреча на небесах.
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Додано: Чет 24 чер, 2021 15:03
_hunter написав:
Толк в том, чтобы не сыграть в ящик
Binimovich написав:
_hunter написав:[quote="5249982:Binimovich"]Китайская Короновак одобрена ВОЗ. Видел текст одобрения своими глазами.
А толку? -- для "зеленого паспорта" она должна быть одобрена EMA.
, а для кого "без бумажки ты - букашка, а с бумажкой - человек", разумеется, толку нет)
Так для этого никакой ВОЗ нафиг не нужен -- достаточно МОЗа
Но ЛАД
там въезд в ЕС в "хотелках" упоминал...[/quote]Мне ВОЗа было достаточно, чтобы вакцинироваться Короноваком.
В чем посыл про упоминание МОЗ? У нас в стране колят вакцины, одобренные МОЗ, но не одобренные ВОЗ?
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