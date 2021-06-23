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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3324332533263327
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Конкретная история из фб от Даны Яровой:

Раз я начала рассказ о вакцинации « команды молодости нашей», а именно свекра, свекрови, мамы и папы, а так же выкладывала промежуточные результаты их антител, то считаю нужным завершить эту историю и сделать кое- какие выводы, несмотря на крики: « Вы что иммунолог? Да кто вам дал право рассуждать о ковиде? Да кто вам дал право писать об этом?».
Итак. 20.03.2021 моя молодая команда 80+, с массой сопутствующих заболеваний, получила первую дозу ковишилда ( индийское лицензионное производство AstraZeneca). Перенесли неплохо. Единственный свекр, температурил три дня. Остальные легкая слабость, незначительная температура - все норм. Перед второй вакциной по рекомендации врачей, и если быть честной, то и по собственному любопытству, все они сдали анализы на антитела. К сожалению, о чем я писала, антитела были только у мамы. У отца и свекров антител не было.
По прошествию почти 3-х месяцев, как и рекомендует производитель, родителей ждала вторая доза. Но тут происходит, внезапно, событие, которое внесло свои коррективы в план их вакцинации.
Заболела мама. Ну как заболела, 2 дня болело горло, 3 раза кашлянула- все. Мы особо и не суетились. Ни температуры, ни кашля, ничего. Орви , да мало ли что. Но после неё заболел отец. Мы решили, что подцепил он от мамы, ну тоже все протекает спокойно, с температурой 37,2 максимум, ну такое, наблюдаем. Но буквально за 3 дня до плановой вакцинации второй дозой, он начинает кашлять так страшно, что я за пару часов поднимаю всех и отправляю его на обследование.
По уровню медицинского обслуживания, исходя из того что мы полтора года уже живем с этим вирусом, я даже говорить ничего не хочу. Кстати, Виктор Ляшко, Міністерство охорони здоров'я України, я все ещё жду реакцию на жалобу на семейного врача, о чем, в случае вашей реакции или ее отсутствия, подробно напишу.
Экспресс - тест показал отрицательный результат, но частный доктор, не семейный ( она просто отказалась его принимать) послушала отца и сказала: «а не пошли бы вы на КТ».
Я, честно говоря, сопротивлялась, но она меня таки переубедила по ряду объективных показаний. И вот на КТ уже увидели во всей красе 25% поражения лёгких, « матовое стекло», воспаление лёгких, ну и всю другую дополнительную красоту.
На следующий день, не дождавшись просмотра КТ Denys Surkov, я отправляю папу на клинические анализы. Ещё раз напишу, ибо с такими темпами вакцинации как у нас, нас ждёт ещё не одна волна ковида. Итак: коагулограма, д- димер, прокальцитонин, с - реактивный белок, общий анализ крови.
Пока делали анализы отзвонился Денис и сказал следующее : « Ковид, да, а че ты паникуешь? Не знаешь что делать? Анализы сдали? Как самочувствие ? Сильно кашляет? Так он себе гипервентиляцию лёгких делает, бери у Леся Литвинова CPAP- кашлять перестанет, и анализы скинь».
Анализы пришли с лёгкими отклонениями от нормы. Не критическими. И вот тут было самое тяжелое. Убедить родственников не жрать антибиотики. Нет, никакие другие таблетки не нужны. Нет, антикоагулянт тоже, он его и так получает в связи со своими сердечными проблемами. Анализы на сейчас нормальные. И да, при воспалении лёгких вирусного происхождения антибиотик не нужен.
Ну и следующий этап был, заставить сидеть на CPAP. Хотя, когда папа почувствовал что ему становится легче и с кашлем в том числе, он беспрекословно начал на нем сидеть.
Выводы. Вчера мы закончили вакцинацию « команды молодости нашей». Все родители ( кроме болеющего отца) получили по 2 дозы вакцины. Будут ли антитела после двух доз - не знаю. Коррелируется ли уровень антител и болезнь - на примере моих родителей- да. У мамы были антитела 214, у папы 10. Мама и не заметила, папа все же заболел. Но! Переносит достаточно легко. Сегодня 10 день болезни, и он уже чувствует себя практически нормально. Ещё раз- без единой дополнительной таблетки.
Так о чем я. Нужно ли было их вакцинировать? Для себя однозначно ответила - да. Показатель ли антитела - в моем случае таки да, хотя не исключаю, что может в ближайшие 5 лет, таки найдут точный анализ определяющий иммунитет к ковиду.
Что касается меня. Мне многие задавали вопрос. После 2-х ковидов, я была без антител. Совсем. После вакцинации, я с высоким уровнем антител. Как я перенесла вакцинацию? Очень тяжело. Тяжелее всех, с кем я вакцинировалась. Жалею ли я? Нет. Лучше 3 дня умирать с высокой температурой, чем месяц болеть ковидом, и до сих пор задыхаться, спустя 6 месяцев после последнего ковида. Сделала ли я бы ещё раз вакцину в случае необходимости? Однозначно да. И да, я общалась и с мамой и с папой, когда они болели и с сотрудниками на работе, которые тоже заболевали - я больше не заразилась.
Никого ни на что не агитирую, рассказываю личный опыт.
Не болейте
Ссылка: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2538402530
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:13

  Binimovich написав:
_hunter написав:
  Binimovich написав:Толк в том, чтобы не сыграть в ящик, а для кого "без бумажки ты - букашка, а с бумажкой - человек", разумеется, толку нет)

Так для этого никакой ВОЗ нафиг не нужен -- достаточно МОЗа
Но ЛАД там въезд в ЕС в "хотелках" упоминал...
Мне ВОЗа было достаточно, чтобы вакцинироваться Короноваком.
В чем посыл про упоминание МОЗ? У нас в стране колят вакцины, одобренные МОЗ, но не одобренные ВОЗ?

Посыл в том, что у нас не колят вакцины _не одобренные МОЗ_ -- даже если они одобрены ВОЗ.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://m.habr.com/ru/post/564356/ там много ссылок внутри
например эта https://sergey-57776.medium.com/%D1%8D% ... 2e77bd3e2c

и самое страшное
https://m.habr.com/ru/news/t/564416/
Востаннє редагувалось yama в Чет 24 чер, 2021 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:19

  yama написав:https://m.habr.com/ru/post/564356/ там много ссылок внутри
например эта https://sergey-57776.medium.com/%D1%8D% ... 2e77bd3e2c

Зображення
:lol:
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:25

_hunter вы поразительно быстро прочитали статью и дошли до коментов ... я еще на втором абзаце ....
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

_hunter написав:
  Binimovich написав:
_hunter написав:[quote="5250011:Binimovich"]Толк в том, чтобы не сыграть в ящик, а для кого "без бумажки ты - букашка, а с бумажкой - человек", разумеется, толку нет)

Так для этого никакой ВОЗ нафиг не нужен -- достаточно МОЗа
Но ЛАД там въезд в ЕС в "хотелках" упоминал...
Мне ВОЗа было достаточно, чтобы вакцинироваться Короноваком.
В чем посыл про упоминание МОЗ? У нас в стране колят вакцины, одобренные МОЗ, но не одобренные ВОЗ?

Посыл в том, что у нас не колят вакцины _не одобренные МОЗ_ -- даже если они одобрены ВОЗ.[/quote]
Приведите примеры
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:36

  _hunter написав:
  Binimovich написав:Китайская Короновак одобрена ВОЗ. Видел текст одобрения своими глазами.

А толку? -- для "зеленого паспорта" она должна быть одобрена EMA.


20.05.2021
Привитые одобренными EMA и ВОЗ вакцинами смогут въехать в ЕС
...
Основанием для въезда без дополнительных ограничений в виде сдачи ПЦР-теста или нахождения в карантине может быть вакцинация препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). При этом последняя рекомендованная доза вакцины должна быть введена не менее чем за 14 дней до въезда.
...

https://www.dw.com/ru/privitye-odobrenn ... a-57597782
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:39

  yama написав:https://m.habr.com/ru/post/564356/ там много ссылок внутри
например эта https://sergey-57776.medium.com/%D1%8D% ... 2e77bd3e2c

и самое страшное
https://m.habr.com/ru/news/t/564416/

Yama, Вы отстали от последних веяний, там европейские чуваки отрицающие ковид бегают с блютусом на телефонах. Та картинка что мне прислали больше похожа на запуск старлинка с маской сетей, но они утверждают что таки чипирование произошло и любой телефон со включенным блютус ловит кьюар код вакцинированого...
stm
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